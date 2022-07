Lyt til artiklen

På asfalten ved parkeringspladsen bag Field's knæler den formodede gerningsmand med sit våben i den ene hånd.

I den anden holder han en mobiltelefon, som han i omkring et minut holder op til øret. Kort efter omringer politibetjentene manden.

Det viser nye fotos af den dramatiske anholdelse, som B.T. er kommet i besiddelse af. Billederne har ikke været offentliggjort før.

B.T. har ikke oplysninger om, hvem den formodede gerningsmand har talt i mobiltelefon med efter skyderiet i Field's og frem til sin anholdelse.

Med riflen i den ene hånd talte gerningsmanden ifølge et øjenvidne i telefon et par hundrede meter fra Field's ud ved Center Boulevard, hvor han blev anholdt kort efter. Foto: Flemming Kristensen Vis mere Med riflen i den ene hånd talte gerningsmanden ifølge et øjenvidne i telefon et par hundrede meter fra Field's ud ved Center Boulevard, hvor han blev anholdt kort efter. Foto: Flemming Kristensen

De eksklusive fotos dokumenterer tiden efter, at den bevæbnede person er flygtet ud af Field's, hvor tre personer blev dræbt og adskillige såret.

Øjenvidnet Flemming Kristensen tog billederne og så det hele fra sit værelse på hotel Cabinn med udsigt til Center Boulevard.

»Han talte i telefon i hvert fald i et minut,« fortæller han.

Kameraets data viser, at billederne er taget klokken 17.45.44 søndag aften, og dermed ni minutter efter Københavns Politi modtog anmeldelser om skyderi.

Gerningsmanden talte ifølge øjenvidne i telefon i et minuts tid. Foto: Flemming Kristensen Vis mere Gerningsmanden talte ifølge øjenvidne i telefon i et minuts tid. Foto: Flemming Kristensen

Klokken 17.48 blev den formodede gerningsmand anholdt ved cykelstien ud til Center Boulevard og dermed samme sted, hvor han talte i telefon.

Af flere fotos fremgår det, hvordan den 22-årige stadig har telefonen ved øret, da han lægger sit våben fra sig på asfalten.

Først i det øjeblik, hvor to bevæbnede betjente nærmer sig og giver ham peberspray, lægger han mobiltelefonen på jorden.

Herefter ankommer yderligere to betjente, og den formodede gerningsmand bliver lagt i håndjern og hurtigt iført en dna-dragt, som skal sikre mulige spor.

B.T. arbejder på en kommentar fra Københavns Politi vedrørende mandens telefonsamtale.