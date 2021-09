Knive, dolke og handsker.

Byggemarkedet Bauhaus i Viby blev flittigt besøgt onsdag den 22. juli sidste år, kort før drabet ved Jysk Væddeløbsbane i Aarhus.

Det kom frem torsdag under det andet retsmøde, hvor to af de tiltalte, som handlede sammen med den dræbte 25-årige Abukar Hassan Ali, der som rapper var kendt under navnet Shmur, afgav forklaring i retten i Aarhus.

Her kunne den drabstiltaltes forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn, sammen med anklagemyndigheden dokumentere, at Abukar Hassan Ali omkring klokken 18.45, sammen med en 22-årig mand, som også er tiltalt i sagen, i sin BMW holdt ind ved Bauhaus, hvorefter han kort efter kom ud med nogle mørke handsker.

Det vil sige under en halv time før drabet på Væddeløbsbanen, hvor alle parter har erkendt, at de var til stede.

Handsker, ligesom dem, som den 42-årige drabstiltalte onsdag forklarede, at han mente, den 22-årige havde på, da han sigtede efter ham, og han selv i selvforsvar måtte skyde den nu dræbte. Noget, som den 22-årige nægter at have gjort.

»Det eneste sted jeg har set skydevåben, det er på Netflix. Jeg har aldrig set et skydevåben før,« lød det fra ham i retten.

Han nægter at have noget som helst med hashhandlen at gøre.

Men handskerne var ikke det eneste, som blev langet over disken den dag i Bauhaus i Viby.

Få timer før drabet blev der nemlig også købt knive og to dolke i butikken. Det blev der torsdag fremlagt bevis for i retten.

Det står dog fortsat uklart, hvad handskerne er blevet brugt til, ligesom det er uklart, om de personer, som købte dolkene og knivene, har relation til drabet.

Et faktum er dog, at alle de handlende i Bauhaus, udover den dræbte, som købte handskerne, ankom til butikken i den samme bil, en Audi Q5. Den samme model, som Abukar Hassan Alis' 26-årige ven, der også er tiltalt i sagen, kom kørende i, da han ankom til Væddeløbsbanen.

Til den 26-årige lød et af spørgsmålene fra forsvarsadvokat Henrik Stagetorn derfor på, om det var en 'puljebil', som han havde kørt i. Det vil sige en bil, som en gruppe deles om.

Det var det ikke, lød den dog fra den 26-årige.

Hvordan eller hvorvidt købene hænger sammen med drabet, bliver vi forhåbentligt klogere på i løbet af de næste retsdage. Næste retsmøde er den 29. september.