Det er ikke alle, der denne tid står sammen - med afstand - og forsøger at bekæmpe coronavirussen.

Der er nemlig også folk, der forsøger at udnytte situationen for egen vindings skyld.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

'Den nuværende situation med covid-19 betyder, at forekomsten af økonomisk it-relateret kriminalitet stiger, og at nye kriminalitetsmuligheder opstår,' lyder det.

Derfor indleder SØIK (Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet., red.), Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen nu et øget samarbejde om at bekæmpe svindel.

Blandt andet vil man sikre, at støtteordninger og hjælpeforanstaltninger bliver brugt af de rigtige - og ikke bliver misbrugt af organiserede kriminelle.

»Organiserede kriminelle er ofte hurtige til at tilpasse sig nye omstændigheder. Det har allerede vist sig at være tilfældet i den nye situation, vi står i, og et ændret kriminalitetsbillede påvirker også metoderne til hvidvask. Det er for eksempel blevet langt sværere fysisk at transportere valuta over grænsen eller at indgå væddemål om udfaldet af sportslige begivenheder,« forklarer politiinspektør hos SØIK, Thomas Anderskov Riis, og fortsætter:

»Til gengæld følger nye muligheder for at begå økonomisk kriminalitet og hvidvask - eksempelvis en risiko for svindel med udbetaling af kompensation for tabt omsætning eller lønkompensation.«

Hos Erhvervsstyrelsen udtaler vicedirektør Lars Øllgaard:

»Det er vigtigt, at midlerne fra regeringens forskellige hjælpepakker hurtigt kommer frem til danske virksomheder og medarbejdere. Samtidig skal vi fra myndighedernes side gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe svindel. Med det styrkede samarbejde mellem myndighederne står vi endnu stærkere i kampen mod dem, der vil forsøge at udnytte den alvorlige situation til kriminalitet.«

Samtidig forklarer Thomas Anderskov Riis, at der vanker høje straffe til dem, der snyder:

»Folketinget har vedtaget at skærpe straffene for snyd, der er relateret til covid-19. Dermed kan straffene for særlig grov svig og hvidvask af særlig grov beskaffenhed i sidste ende flerdobles,« siger han.