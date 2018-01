Politiets stikprøvekontrol på vielseskontoret på Ærø afslører dokumentfalsk i udlændinges forsøg på at blive EU-borgere.

Udlændinges foretrukne vielseskontor i Danmark ligger på det idylliske Ærø. Ikke færre end 4.600 udenlandske statsborgere fik sidste år papir på hinanden her, og antallet bare stiger og stiger.

Men i takt med at stadig flere borgere fra lande uden for Danmark bliver viet på 'bryllups-øen' i Det sydfynske Øhav, stiger risikoen også for, at den underskrevne og godkendte vielsesattest i virkeligheden skal bruges som en kriminel smutvej til for en ikke-EU-borger at komme indenfor og opnå rettigheder som borger i et af Schengen-landene. Uden at 'ægteparret' på noget tidspunkt har til hensigt at leve sammen.

Så sent som den 9. januar blev en afrikansk mand taget med falske papirer. Og tirsdag afslørede en ny stikprøvekontrol foretaget af Fyns Politi på vielseskontoret på Ærø, at henholdsvis en tunesisk og en albansk mand ved hjælp af dels falske dokumenter, dels ugyldigt pas, forsøgte at blive viet til to tyske kvinder, så de to mænd ad den vej kunne skaffe sig direkte vej til ophold i det forjættede Europa.

»Det er i bund og grund lykkeriddere, som på et ulovligt grundlag gennem en vielse til en Schengen-borger forsøger at få legalt ophold i et Schengen-land. Det gælder selvfølgelig kun en lille del af de mange udlændinge, som kommer for at blive gift i Danmark. Men vi kan konstatere, at når vi laver stikprøvekontrol, tager vi nogle næsten hver eneste gang,« siger Per Sterobo, politikommissær og leder af Udlændinge- og særlovscentret ved Fyns Politi.

I går blev den 27-årige tuneser fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg. Han er sigtet for dokumentfalsk, idet han dagen forinden forsøgte at bruge falske papirer på vielseskontoret på Ærø Rådhus.

Han forklarede i retten, at det plast-identitetskort, han fremviste, og som foregav, at han havde lovligt ophold i Italien, havde han købt for 550 euro og fået overdraget af en italiensk advokat gennem en tunesisk formidler. Det hele var såmænd handlet af lige mellem pizzaer og spaghetti-retter på en italiensk restaurant.

Manden er nu varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Den 24-årige tyske kvinde, som han skulle giftes med, slap for varetægtsfængsling. Men hun er sigtet for medvirken til dokumentfalsk.

Det andet 'par', der var klar til at blive viet til hinanden, blev også afsløret af politiets kontrol. Mens kvinden fik lov at gå uden en sigtelse mod sig, viste den albanske mand, som er midt i 20’erne, sig at være i Danmark på ulovligt ophold.

Han bliver i første omgang tilbageholdt af Fyns Politi i tre døgn, hvorefter han vil blive overført til et udsendelsescenter. Når hans sag er færdigbehandlet, skal han udvises af Schengen-området.