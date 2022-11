Lyt til artiklen

Den berygtede Levakovic-familie kan føje endnu et par solide fængselsdomme til deres omfattende straffeattester.

I Østre Landsret er tre af sigøjnerklanens medlemmer blevet idømt samlet over 13 års fængsel, ligesom en af de dømte er blevet udvist af Danmark i seks år, når fængselsstraffen er afsonet.

Den 34-årige Jimmi Levakovic blev idømt fængsel i fem et halvt år samt udvisning, den 44-årige Silvia Winther fik fem års fængsel, og 28-årige Santino Levakovic blev idømt fængsel i to år og ni måneder.

Et nævningeting i landsretten dømte de tre i en omfattende sag om særligt tricktyverier, der havde baggrund i eller sammenhæng med coronaepidemien.

Flere af ofrene var svækkede pensionister, som Levakovic-familien opsøgte i deres lejligheder under påskud af at være fra hjemmeplejen og skulle spritte af.

Det gjaldt eksempelvis en 91-årig pensionist, der 18. april 2020 ved middagstid fik besøg af Silvia Winther og to medgerningsmænd ved sin lejlighed i Brøndby.

De fremmede gæster var iført mundbind og handsker og inviterede sig selv ind i kvindens lejlighed med den begrundelse, at de skulle spritte af for corona på vegne af hjemmeplejen.

I et truende tonefald blev den overrumplede pensionist ført rundt i sin lejlighed og beordret til at aflevere penge, hvorefter hun blev frarøvet 80.000 kroner.

De tre tiltalte var alle tidligere straffet flere gange for berigelseskriminalitet, og Østre Landsret fandt dem også skyldige i flere tilfælde af indbrudstyveri og forsøg herpå af særlig grov beskaffenhed med baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

Landsretten fandt dem skyldige i flere tilfælde af indbrudstyveri og forsøg herpå i perioden april-maj 2020, hvor de under påskud af at komme fra enten hospital, hjemmepleje eller kommunen og skulle spritte af på grund af risikoen for covid-19 uberettiget skaffede sig adgang til ældre menneskers private hjem for at stjæle kontanter og smykker.

De tiltalte kunne knyttes til de forskellige indbrudstyverier på baggrund af de forurettedes forklaringer, den anvendte fremgangsmåde samt tekniske oplysninger om to biler og registreringer af de tiltaltes telefoner.

Den dømte Jimmi Levakovic er kroatisk statsborger, men født og opvokset i Danmark. Han blev udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Allerede i 2018 var Jimmi Levakovic uhyre tæt på at blive smidt ud af Danmark, da han for 28. gang var blevet kendt skyldig i kriminalitet med en dom på ét års fængsel i Københavns Byret for samlet 35 lovovertrædelser.

Men han slap dengang for udvisning – blandt andet fordi han sammen med sin hustru havde tre mindreårige børn i Danmark og kun sparsom tilknytning til Kroatien. Derfor sagde Højesteret dengang i sidste ende nej til at udvise ham.

Tidligere er også tre af hans nærmeste familiemedlemmer blevet udvist til Kroatien. Det drejer sig om storebroderen Jura Levakovic og de to farbrødre Django David Levakovic og Stefano Levakovic.