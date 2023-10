Flere personer så en pige, der kan have været 13-årige Jashmin Solli Nielsen, på Tølløse Station fredag aften.

Omkring 22.26 så borgerne personen. De mente, at der kunne være tale om den efterlyste 13-årige pige.

Men da den råbte hende an, løb hun fra stedet.

Det fortæller Syd- og Østjyllands Politi i en pressemeddelelse i sagen om den 13-årige pige, der forsvandt fra sit bosted i Esbjerg søndag den 8. oktober og siden har været eftersøgt af Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge politiet havde gruppen set den eftersøgte pige krydse jernbanebroen fra Jernbanevej mod Kvarmløsevej i Tølløse.

De var desværre ikke tæt nok på pigen, til at de med sikkerhed kunne sige, at der var tale om Jashmin Solli Nielsen.

»Vi tager, ligesom med alle andre henvendelser, denne henvendelse med i vores efterforskning og følger grundigt op på den.«

»Vi vil især meget gerne i kontakt med den person, der i aftes blev råbt an af gruppen af borgere i Tølløse, så vi kan konstatere, om der var tale om Jashmin eller blot en anden person, der befandt sig på stedet«, siger Søren Rønnov, der er vicepolitiinspektør Syd- og Sønderjyllands Politi.

Midt- og Vestsjællands Politi sendte herefter hundepatruljer til stationen, hvor de søgte efter Jashmin.

Men uden noget resultat.

Politiet opfordrer alle, der befandt sig i området ved Tølløse Station i aftes omkring klokken 22.26 til at kontakte politiet – og hurtigst muligt, såfremt man har oplysninger til sagen.

Det gælder både personen, der løb fra stedet og eventuelle andre borgere, der har set noget omkring stedet på tidspunktet.

»Vi kan på baggrund af denne henvendelse ikke sige, at Jashmin med sikkerhed befinder sig på Sjælland.«

»Vi har fortsat ingen oplysninger, der peger på, at der er sket noget kriminelt, men vi holder stadig alle muligheder åbne og efterforsker fortsat bredt, ligesom vi fortsætter eftersøgningen af Jashmin. Vi opfordrer også fortsat alle borgere til at kontakte os, hvis de har oplysninger, der kan hjælpe os med at finde Jashmin«, siger vicepolitiinspektør Søren Rønnov.

På baggrund af henvendelsen fra i aftes vil Midt- og Vestsjællands Politi i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi i dag fortsætte efterforskningen med henblik på at afklare, om det er muligt at konstatere, om det var Jashmin, som var på stedet.

Politiet er ligeledes i løbende dialog med Jashmin´s familie.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.