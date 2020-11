En række søgninger foretaget af den 44-årige mand, der er sigtet for drabet på Maria From Jakobsen, kan vise sig at være særdeles belastende.

I tiden efter den 43-årige kvindes forsvinden 26. oktober i år foretog den sigtede nemlig en række søgninger på nettet med relation til blandt andet havdybde, olietønder, selvmord og forsvinden.

Hertil fandt politiet ifølge B.T.s oplysninger en større mængde af de stærkt ætsende væsker saltsyre og kaustisk soda hos den sigtede mand, som mandag blev varetægtsfængslet i 14 dage.

Han nægter sig skyldig i drab.

Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Foto: Nordsjællands Politi

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Da Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober, efterlod hun sig angiveligt et brev i sit hjem i Frederikssund, hvor hun boede med sin mand og sine børn. I brevet skrev hun, at hun ville komme hjem dagen efter.

Det gjorde hun imidlertid ikke, og 27. oktober blev hun meldt savnet.

Siden har både familie og frivillige organisationer forsøgt at finde den 43-årige kvinde, der arbejder som psykolog, uden held.

Søndag blev hendes bopæl Frederikssund afspærret af politiet. En 44-årige mand blev dagen efter sigtet for drabet på den 43-årige kvinde.

Af sigtelsen fremgår det, at denne mand på et ukendt tidspunkt, et ukendt sted og på et ukendt måde dræbte Maria From Jakobsen.

At man endnu ikke ved, hvordan den sigtede skulle have slået Maria From Jakobsen ihjel, skyldes blandt andet, at man endnu ikke har fundet liget af den ifølge politiet afdøde kvinde.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Hendes bil blev dog fundet få dage efter hendes forsvinden på Rødkildevej ved Bellahøj af en beboer i området, og den sigtede mand har ifølge politiet både før, efter og på selve forsvindingsdagen kørt rundt i det område.

Hvad han mere konkret lavede i det område, har han ikke kunne forklare.

I forbindelse med efterforskningen har politiet bedt offentligheden om hjælp til at finde Maria From Jakobsen.

»Vi vil meget gerne høre fra borgere, som i perioden fra 25. oktober til 4. november har set en hvid Chevrolet Spark eller en grå Suzuki Baleo og eventuelle personer i eller omkring bilerne på Rødkildevej og Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads et sted på Sjælland. Den grå Suzuki har anhængertræk og kan muligvis have haft en trailer med sig,« lød det fra vicepolitiinspektør Lau Lauritzen fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse tidligere onsdag,

Han betegnede samtidig sagen som ganske speciel, idet den er begyndt som en sag om en savnet person og nu har udviklet sig til en efterforskning af et muligt drab.

Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Foto: Nordsjællands Politi

»Det er naturligvis en sag, som vi behandler med meget stor alvor, og jeg håber, at de borgere, som har oplysninger, der kan hjælpe os videre i efterforskningen, vil kontakte os.«

Den 44-årige mand er beskyttet af navneforbud, og B.T. kan således ikke komme nærmere ind på hans identiet.