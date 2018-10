For første gang afslører Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet nu, hvordan efterforskningen mod den 64-årige kvinde Britta Nielsen, der er mistænkt for at have snydt sig til 111 mio. kr., forløber.

»Det går fremad med efterforskningen, som kører i tre spor: Vi dokumenterer bevismateriale, vi sikrer værdier, og vi jagter den mistænkte,« siger vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein, der står i spidsen for det team, der lige nu efterforsker sagen.

»Når det handler om at dokumentere, hvad der er sket, er vi langt. Når det handler om at beslaglægge værdier, er vi langt. Men vi mangler fortsat at få den mistænkte anholdt,« siger han.

Han forklarer, at førsteprioriteten er at anholde den 64-årige mistænkte kvinde, men at denne del af arbejdet også er den mest vanskelige, fordi hun formentlig befinder sig i udlandet.

Kvinden er internationalt efterlyst gennem Interpol, og en dansk domstol har varetægtsfængslet hende in absentia.

»Vi er heldigvis vant til at samarbejde med myndigheder i hele verden, og vi har et fantastisk godt netværk. Men der er naturligt nok forskel på at samarbejde med danske og udenlandske politikredse. Det kræver ekstra tålmodighed,« siger Michael Lichtenstein.

Han vil af hensyn til efterforskningen ikke vil fortælle nærmere om, hvor SØIK leder efter kvinden, men som B.T. tidligere har fortalt, ejer Britta Nielsen luksus-ejendomme i Sydafrika. Desuden fører pengespor til både Sverige, Tyskland og Holland.

Britta Nielsen har foreløbigt kun givet lyd fra sig igennem sin advokat, Nima Nabipour.

Ifølge ham har Britta Nielsen sagt, at »hvis hun modtager en opkrævning, må hun betale, og at hun i øvrigt tager det, som det kommer«.

SØIK er dog kommet Britta Nielsen i forkøbet og har beslaglagt ejendomme, biler og kontanter på konti i både Danmark og udlandet. Værdierne er dog langt fra de 111 millioner kroner, som ifølge den foreløbige efterforskning mangler.

»Hvis det viser sig, at der kan gøres et strafferetligt ansvar gældende, er det selvfølgelig klart, at vi også skal have flest mulige penge tilbage i statskassen. Vi kan finde meget, men det sværeste er selvfølgelig at finde penge, der allerede er brugt,« siger vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein.

Udover Britta Nielsen er tre personer sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed.