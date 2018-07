En 11-årig dansk pige fra Middelfart fik på et splitsekund frarøvet sit liv i mandags midt under en ferie i den amerikanske by Charleston. For øjnene af sine forældre og to brødre blev pigen pløjet ned af en spritbilist, mens hun gik på fortorvet.

Pigen blev i al hast kørt på hospitalet og lagt i respirator, men desværre stod hendes liv ikke til at redde. Det var hendes forældre, der tirsdag morgen traf den hjerteskærende beslutning om at slukke for respiratoren. Det skriver lokalmediet wscotv.com.

30-årige Jefffrey William Wakefield var flygtet fra et andet trafikuheld, han havde forårsaget, da han med høj fart kom op på fortorvet på Rutledge Avenue i Charleston og ramte den danske pige. Men det fik ham ikke til at standse bilen. Først da Wakefield bragede ind i et træ og smadrede sin bil, satte det en stopper for hans vanvidskørsel. Da Jeffrey William Wakefield blev testet af politiet, viste det sig, at han var påvirket af alkohol under kørslen.

»Det her kunne være undgået og burde aldrig være sket. Havde chauffføren ikke ramt et træ, er jeg ikke sikker på, at han nogensinde ville være stoppet,« siger politiinspektør Luther Reynolds ifølge ABC News' lokalstation kltv.com.

Både han og resten af staben ved politiet i Charleston 'væmmes' over et så 'meningsløst' og 'tragisk tab af liv'.

Tirsdag blev Jeffrey William Wakefield sigtet for spritkørsel som forårsagede et dødsfald og hensynsløst drab. Dommeren besluttede, at han ikke kan løslades mod kaution.

30-årige Jeffrey William Wakefield er sigtet for spritkørsel og hensynsløst drab. Foto: Politiet i Charleston Vis mere 30-årige Jeffrey William Wakefield er sigtet for spritkørsel og hensynsløst drab. Foto: Politiet i Charleston

Charlestons borgmester John Tecklenburg er ligesom politiet dybt rystet over den 11-årige danske piges tragiske død.

»Bare tanken om, at en bil kan komme drønende henover fortorvet og dræbe en af dine børn en hvilken som helst aften; jeg mener, der findes ingen værre tanker end at miste sit barn,« sagde John Tecklenburg under en pressekonference.

Politiet i Charleston giver den dræbte piges familie al den hjælp, de har brug for.