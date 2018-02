Herover kan du se en optagelse fra gerningsstedet. Video: Byrd/Steven Knap.

Hans mørke øjne flakker rundt i retslokale 3.1 i retsbygningen i Lyngby.

Han er iklædt lyseblå Adidas-shorts med hvide striber og en lysebrun pullover.

På fødderne har han mørke strømper overtrukket med blå plastik-futter, som dem man trækker ud ud over skoene i svømmehaller og andre steder, hvor man ikke må snavse gulvet til.

Han smiler, griner skævt og forsøger at komme i kontakt med tilhørerne og anklageren, der sidder over for ham. Virker usammenhængende.

Bag ham sidder to bevæbnede betjente. Ved døren yderligere to betjente med pistoler i bæltet og lige uden for døren to betjente mere med skarpladte maskinpistoler.

Foto: Mathias Øgendahl Foto: Mathias Øgendahl

29-årige M.A.S.A-T. blev efter en intens menneskejagt anholdt på strip- og pornoklubben Club 34 på Istedgade i København klokken 21.50 mandag aften. Nu sidder han i grundlovsforhør her tirsdag klokken 13.00 sigtet for forsøg på manddrab og væbnet røveri.

Det er en usædvanlig grov sag, hvor to sagesløse unge mennesker umotiveret bliver angrebet Bente Schnack, anklager

Lørdag aften klokken 21.30 angreb han ifølge anklager Bente Schnack umotiveret et ungt par på 19 år ved tankstationen Circle K på Bistrupvej i Birkerød og tildelte dem 'adskillige slag' med en økse.

Den unge kvinde fik ifølge sigtelsen 'åbent kraniebrud, sår på halsen, ryggen og hånden', mens den unge mand pådrog sig 'sår i hovedet, skulderen, ryggen og hånden’.

Drabsforsøget mislykkedes ifølge anklageren kun, fordi parret ‘kæmpede imod og flygtede'. Det unge par søgte tilflugt inde på tankstationen, hvor en kvindelig tankpasser i midten 20’erne udløste overfaldsalarmen.

Foto: Mathias Øgendahl Foto: Mathias Øgendahl

»Det er en usædvanlig grov sag, hvor to sagesløse unge mennesker umotiveret bliver angrebet. Derfor har jeg også anmodet om, at den sigtede bliver mentalundersøgt,« sagde Bente Schnack, da hun efter grundlovsforhøret - som efter sigtelsen blev afviklet for lukkede døre - knyttede et par kommentarer til den usædvanligt grove sag.

M.A.S.A-T. blev også sigtet for væbnet røveri mod Danske Bank-filialen på Torvet 6 i Ringsted klokken 12.26 mandag. Her truede han sig ifølge sigtelsen til at få udleveret 28.399 kroner.

Den sigtede ønskede i retten ikke at forholde sig til sigtelsen, og M.A.S.A-T. har ifølge hans beskikkede forsvarer Peter la Cour heller ikke over for ham ønsket at forholde sig sigtelserne.

På den baggrund valgte Peter la Cour på vegne af sin klient at benægte forholdene. Dommer Britt Falster Klitgaard varetægtsfængslede M.A.S.A-T. i fire uger af hensyn til sagens videre efterforskning, ligesom hun afsagde kendelse om, at han skal mentalundersøges.

Den sigtedes far, Abdelkhader Salem Al-Tamimi. Foto: Bax Lindhardt Den sigtedes far, Abdelkhader Salem Al-Tamimi. Foto: Bax Lindhardt

Uden for retslokalet sidder M.A.S.A-T.’s far Abdelkader Salem Al-Timimi.

Han har tårer i øjnene, men fortæller at han også lettet over, at hans søn er blevet anholdt. M.A.S.A-T. blev løsladt fra Nyborg Statsfængsel den 2. februar i år, hvor han afsonede en dom på tre års fængsel for væbnede røverier mod to Netto-butikker i Holte og Fredensborg i november 2012.

Det er forfærdeligt, det han har gjort Abdelkader Salem Al-Timimi, far til den sigtede

Siden løsladelsen har han sovet på sofaen i sine forældres lejlighed i Birkerød-bebyggelsen Bistruplund ved Bistrup Hegn.

»Det er forfærdeligt, det han har gjort, og jeg vil gerne sige undskyld til ofrene. Men det er ikke min søn, der har gjort det. Det er en syg mand. Det en sindssyg person, der gør den slags. Han hører ikke hjemme i et fængsel, men på et sygehus,« siger Abdelkader Salem Al-Timimi.

Han fortæller, at M.A.S.A-T. som dreng gik i den lokale folkeskole, Kajerødskolen, og at han var dygtig.

»Han drømte om at blive tandlæge, og efter folkeskolen var han på Høng Efterskole. Men da han var omkring 16-17 år begyndte han at tage stoffer, og han fik nogle dårlige venner.«

Abdelkader Salem Al-Tamimi er lettet over, at hans søn nu er anholdt. Foto: Bax Lindhardt Abdelkader Salem Al-Tamimi er lettet over, at hans søn nu er anholdt. Foto: Bax Lindhardt

M.A.S.A-T. flygtede efter røverierne i 2012 til Canada, men meldte efter nogle måneder sig selv til canadisk politi, som udleverede ham til retsforfølgelse i Danmark.

Det var en forandret søn, der blev løsladt, fortæller Abdelkader Salem Al-Timimi.

Han skulle ikke have været løsladt uden at få noget hjælp Abdelkader Salem Al-Timimi, far til den sigtede

»Han skulle ikke have været løsladt uden at få noget hjælp. Han kunne ikke tale normalt, og han ville ikke have, at hans mor ville give ham et kram. Han opførte sig mærkelig og sad bare og sagde ingenting.«

Faderen har ingen idé om, hvor hans søn fik fat i økse.

Politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi takker offentligheden for de tip, der førte til, at en stærkt bevæbnet indsatsstyrke anholdt M.A.S.A-T. i Istedgade mandag aften. Efterforskningen skal nu klarlægge et eventuelt motiv

»Det virker som en desperat mand, når han så efterfølgende også laver et røveri for at skaffe sig nogle penge. Om det var en handling for flugt, eller hvad årsagen var, det kan vi ikke svare på for nuværende, men det indgår i vores overvejelser,« siger Lau Thygesen.

Danske Bank i Ringsted. Foto: Rene Lind Danske Bank i Ringsted. Foto: Rene Lind

Ofrene for økseangrebet er i følge politiet uden for livsfare.

Den kvindelige tankpasser, som udløste overfaldsalarmen, da det unge par flygtede ind i tankstationens kiosk, har det ifølge Circle K’s pressechef, Ann Kirstine Havsteen, 'efter omstændigheder godt'.

Hun er nu i et obligatorisk psykologforløb for medarbejdere, der bliver udsat for voldsomme hændelser Ann Kirstine Havsteen, Circle K’s pressechef

Kvinden, som er i midten af 20’erne, var alene på tankstationen, da økse-overfaldet skete.

»Hun er nu i et obligatorisk psykologforløb for medarbejdere, der bliver udsat for voldsomme hændelser. Hun er selvfølgelig meget påvirket af situationen og er ikke tilbage på arbejde endnu, men er sammen med sin familie,« siger Ann Kirstine Havsteen.

Også personalet og kunder, der var tilstede under bankrøveriet i Ringsted, er blevet tilbudt psykologhjælp. oplyser Danske Bank til BT.

Politiet oplyste tirsdag eftermiddag, at det er lykkedes at finde den stjålen Hyundai Getz, som M.A.S.A-T. mistænkes for at have brugt som flugtbil efter bankrøveriet i Ringsted.