Dødsulykken på Lillebæltsbroen skete, da en lastbil påkørte en bilist, der var gået i stå med sin varebil på broen.

Det oplyser Sydøstjylland Politis vagtchef, Hans Hoffensetz, til B.T.

Han tilføjer, at den dræbte er en 32-årig mand fra Fyn.

Den dræbte mand holdte stille i nødsporet med sin havererede varebil og havariblinket tændt.

Klokken fem om morgen modtog politiet en anmeldelse om, at en varebil med blinklys holdt stille i nødsporet.

Politiet var ude at snakke med ham. Her fortalte manden, at hans bil var gået i stå, og at han havde arrangeret afhentning. Herefter kørte politiet fra stedet igen.

Få timer senere fik politiet en anmeldelse om, at der lå en omkommet mand på vejbanen og kørte straks ud til stedet igen. Her fandt politiet den tidligere omtalte mand dræbt på stedet.

Føreren af lastbilen, der påkørte manden, er en 41-årig ukrainsk mand, der er i gang med at bliver afhørt af politiet.

Hvordan den dræbte er kommet ud på vognbanen og derefter påkørt, ved politiet ikke på nuværende tidspunkt.



De pårørende er underettet.