Ofre for personfarlig kriminalitet som vold, voldtægter og trusler skal fokusere på én ting.

De skal kunne vente, vente og, ja, vente.

B.T. kan nu dokumentere ventetiden for lige præcis sager om personfarlig kriminalitet fra anmeldelse til dom.

Og der er meget stor forskel på ventetiden i hver af landets tolv politikredse.

Her er ventetiden hos dig Se den gennemsnitslige sagsbehandlingstid ved personfarlig kriminalitet fra anmeldelse til dom i første halvår af 2019. Det er sagsbehandlingstiden af netop denne form for kriminalitet, Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil have til at falde med tyve procent i år 2020. Nordjyllands Politi: 358 dage Østjyllands Politi: 465 dage Midt- og Vestjyllands Politi: 342 dage Sydøstjyllands Politi: 305 dage Syd- og Sønderjyllands Politi: 349 dage Fyns Politi: 324 dage Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 296 dage Midt- og Vestsjællands Politi: 326 dage Nordsjællands Politi: 506 dage Københavns Vestegns Politi: 327 dage Københavns Politi: 447 dage Bornholms Politi: 169 dage Total: 381 dage Kilde: Anklagemyndigheden.

Samlet set er der en sagsbehandlingstid på 381 dage i gennemsnit, altså mere end et år.

»Tallene fra første halvår af 2019 bekræfter det, som vi har vidst i et stykke tid. Der er store problemer med alt for lange sagsbehandlingstider i politiet og anklagemyndigheden. Det er særligt bekymrende i situationer, hvor der er begået personfarlig kriminalitet,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Netop den personfarlige kriminalitet er udover vold, voldtægter og røveri ligeledes sager om drab, blufærdighedskrænkelser, brandstiftelser og trusler.

Men hvordan ser det så ud med ventetiden i landets forskellige politikredse?

Et sted i landet skiller sig kraftigt ud, når det gælder den personfarlige kriminalitet.

Hvis du som offer eller for den sags skyld gerningsmand er utålmodig af type og hader lange ventetider, så er det et helvede at bo i byer som Hillerød, Helsingør og Helsinge.

Nordsjællands Politi er nemlig den politikreds med den suverænt længste ventetid på hele 506 dage. Ikke for enkelte sager. Nej, det er gennemsnittet på hver sag fra anmeldelse til dom.

Chefanklager hos Nordsjællands Politi, Pauline Popp-Madsen, forklarer, at den såkaldte 'umbrella-sag' om deling af børneporno på video er hovedårsagen til den lange gennemsnitslige ventetid.

Chefanklageren slår dog fast, at kredsen til næste år vil sætte endnu mere fokus på personfarlig kriminalitet som område.

»Vi tager sager om personfarlig kriminalitet meget alvorligt, og det er vores forhåbning og forventning, at vi får nedbragt sagsbehandlingstiderne i 2020 ved at sætte endnu mere fokus på området,« siger hun.

Nummer to på listen er Østjyllands Politi med 465 dage i gennemsnitlig sagsbehandlingstid, tæt forfulgt af Københavns Politi med 447 dage i gennemsnit.

Som B.T. beskev i september, har Nick Hækkerup godkendt en handlingsplan for, at både sagsbehandlingstiden samt antallet af sager om personfarlig kriminalitet skal falde tyve procent i år 2020.

På begge politiske fløje tvivles der nu på, om det vil lykkes, efter de nye tal er kommet frem.

»Det er helt uacceptabelt med den høje sagsbehandlingstid i Nordsjælland, hvor jeg kommer fra. Derfor skal vi opprioritere anklagemyndigheden og stoppe med at sende politiet til ligegyldig grænsekontrol, som der nu er brugt over to millioner timer på,« siger Kristian Hegaard, der er retsordfører for De Radikale.

SFs retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, mener, at det også er en fejl, at det nye politiforlig om politiets ressourcer er udsat til efter nytår.

»Jeg kan have min tvivl om, hvorvidt vi kan reducere sagsbehandlingstiden med 20 procent næste år uden at tilføre ekstra midler,« siger hun og støttes af Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

»Vi vil benhårdt holde regeringen fast på, at de formår at få sagsbehandlingstiden til at falde med de lovede tyve procent i 2020. Selvom tyve procent er alt for lidt, så er det dog et lille skridt i den rigtige retning,« siger han.

Nick Hækkerup slår fast, at det i handlingsplanen er Rigspolitiet og Rigsadvokaten, der vil forkorte ventetid og antal af sager med tyve procent.

Og det vil han holde dem op på.

»Handlingsplanen er trådt i kraft, og vi følger udviklingen tæt. Jeg har en klar forventning om, at politiet og anklagemyndigheden leverer på handlingsplanens målsætninger,« siger ministeren.