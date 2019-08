De to svenske mænd på henholdvis 22 og 27 år, der onsdag aften blev anholdt og sigtet i sagen om eksplosionen ved Skattestyrelsen, var på forhånd kendte navne hos svensk politi.

Det skriver Expressen.

Den 22-årige mand har aldrig været fængslet eller tiltalt, men han har ad to omgange i 2016 modtaget bøder for at køre bil uden kørekort. Den anden mand - 27 år - tilbragte i 2016 en rum tid i politiets varetægt, før sigtelsen mod ham frafaldt, og han blev løsladt.

Dernæst skrev han et klagebrev til Justitsministeren og krævede 10.000 svenske kroner i erstatning, fordi han mente, politiet havde ødelagt hans omdønne. Han modtog i den forbindelse 5000 svenske kroner i erstatning.

Det er otte ransagninger i Malmø, der har kastet yderligere beslaglæggelser og anholdelser af sig i sagen om bombeangrebet mod Skattestyrelsen.

De to svenske mænd blev onsdag aften anholdt og sigtet for at stå bag eksplosionen ved Skattestyrelsen i København.

Ifølge den svenske avis Sydsvenskan mistænkes de for at udsætte andre for grov fare i det offentlige rum.

»Vi tager angrebet på Skattestyrelsen meget alvorligt og fortsætter vores omfattende efterforskning af sagen. Vi har et rigtigt godt samarbejde med svensk politi og er fortrøstningsfulde i forhold til at få gerningsmændene stillet til regnskab,« siger leder af personfarlig kriminalitet Brian Belling.

Sydsvenskan har været i kontakt med den ene af de to anholdte mænds advokat, Lars Kruse. Han ønsker ikke at kommentere anklagen, og det vides derfor ikke, hvordan de to anholdte forholder sig til sigtelsen.

Ifølge den svenske avis Kvällsposten skulle politiet i Sverige have foretaget intet mindre end otte ransagninger i Malmø i løbet af den seneste uge. I forbindelse med ransagninger er der blandt andet fundet tøj, en mobiltelefon og en computer, der skulle tilhøre den 22-årige mand, der blev anholdt i den forgangne uge.

Samtidig har svensk politi foretaget en række beslaglæggelser hos den 23-årige mand, der er efterlyst. Kvällsposten har talt med mandens advokat, Clas Schumacher, der fortæller, at beslaglæggelserne skal prøves ved Tingsrätten i Malmø.

Derudover skulle politiet ifølge Kvällsposten også have beslaglagt en række genstande hos en 29-årig mand, der bor i Malmø. Manden er ikke sigtet i sagen.

Med onsdagens to sigtelser er antallet af sigtelser i sagen om bombeangrebet mod Skattestyrelsen oppe på fire i alt, og inden lørdag klokken 12 skal den svenske anklagemyndighed afgøre, om de to mænd, der blev anholdt onsdag, skal varetægtsfængsles.

Hemmeligt bombenetværk

Det vides ikke, hvilken relation de fire sigtede har til hinanden, men ifølge Kvällsposten skulle der i Malmø findes et eller flere hemmelige netværk, der udfører bombeeksplosioner på bestillinger.

Og et af de netværk har den 23-årige mand, der er efterlyst, tilsyneladende forbindelser til.

»Der er information om en forbindelse mellem dette netværk og den 23-årige, og der er information om, at de udfører sprængninger på andres vegne,« udtalte en anonym kilde til Kvällsposten i sidste uge.

I samme forbindelse udtalte Stefan Sintéus, der er politiinspektør i Malmø, at der i en række verserende bombesager var mistanke om bestilt arbejde.

Han ønskede imidlertid ikke at kommentere, hvorvidt opgaverne blev udført mod betaling.

Det vides ikke, hvilket motiv der ligger til grund for eksplosionen ved Skattestyrelsen, men ifølge Kvällsposten kan motivet for flere eksplosioner i Malmø være et ønske om at hævne uretfærdig behandling – hvis man eksempelvis er blevet afvist ved en restauration.

Alene i 2019 har den sydsvenske by ifølge en optælling foretaget af det svenske medie SVT været ramt af 19 eksplosioner