En af bilruderne er smadret. Glasskårene flyder rundt, og pungen er stjålet fra handskerummet.

Bilens ejer, 57-årige Tom Persson, bliver chokeret over, hvad der er sket med hans Mercedes E220 denne fredag sidst i juni, og kl. 20.30 ringer han til Nordsjællands Politi.

»Jeg fortæller politiet, at der ligger en masse glasskår på parkeringspladsen, så min bil er næppe den eneste, der er blevet udsat for smadrede ruder og tyveri,« siger Tom Persson, der arbejder som it-konsulent.

Politiet vil dog ikke sende nogen betjente ud til gerningsstedet, der er uden for galopbanen i Klampenborg lige nord for København.

»Vagthavende nævner overhovedet ikke, at der skal nogen patrulje ud at se, hvad der er sket,« siger Tom Persson.

Næste formiddag mærker han igen konsekvenserne af politiets hårde prioriteringer. Tom Persson modtager nemlig en tre siders lang afvisning af anmeldelsen i sin e-boks.

'Jeg har i dag besluttet ikke at indlede en efterforskning af anmeldelse om tyveri fra personbil,' starter teksten, der er underskrevet af en kontorfuldmægtig.

Begrundelsen for afvisningen er denne:

'Jeg har lagt vægt på, at der ikke er en mistænkt, og at der på baggrund af oplysningerne i Deres anmeldelse ikke vurderes at være relevante muligheder for efterforskning, der kan føre til identifikation af en mulig gerningsmand.'

Tom Persson vurderer, at der er sendt en standardbesked, der også sendes ud til en masse andre ofre for tyveri, hvor gerningsmanden er stukket af, og politiet ikke har tid til at tage sig af anmeldelsen.

»Min tanke er, at det er ren automatik, at de afviser efterforskningen. Det havde været mere reelt, hvis de bare havde skrevet, at de på ingen måder har tid til at efterforske sagen,« siger han.

Politiet er da også mere pressede end nogensinde før.

Helt nye tal viser en ny rekord i tiden politi og domstole bruger på sagsbehandling af borgervendte forbrydelser som personfarlig kriminalitet, indbrud og netop tyveri.

I det første halvår af 2019 måtte ofrene vente 359 dage fra anmeldelse til første dom, mens der i 2014 kun gik 253 dage. Det er en markant stigning på 42 procent på bare fem år.

Ofrenes ventetid 1. halvår af 2019: 359 dage 2018: 327 dage 2017: 315 dage 2016: 308 dage 2015: 281 dage 2014: 253 dage Kilde: Jusitsministeriet, der har fået tallene fra Rigspolitiets system POLSAS.

Under et samråd forrige uge forklarede justitsminister Nick Hækkerup (S), at både politi og domstole nu vil prioritere den personfarlige kriminalitet mere.

Det betyder, at ofre for vold, voldtægter, drab, blufærdighedskrænkelser, røveri og trusler skal mærke en kortere ventetid.

Til gengæld skal ofre for andre former for kriminalitet som eksempelvis indbrud og tyveri, slet ikke regne med mere hjælp og kortere ventetid. Tværtimod.

I en rapport fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten til Nick Hækkerup står direkte, at øget prioritering af den personfarlige kriminalitet vil få konsekvenser for behandlingen af andre straffesager.

'Derfor vil en øget prioritering af sager om personfarlig kriminalitet især få konsekvenser for sagsproduktionen og sagsophobningen på de andre straffesagsområder i anklagemyndigheden,' står der i handlingsplanen.

Her står også, at politiet ved 'udefrakommende prioriteringer' eller 'uforudsete hændelser' kan få svært ved at leve op til deres mål.

Nick Hækkerup erkender, at både politi og domstole står over for en meget stor udfordring.

»Jeg vil gerne have, at sagsbehandlingstiden også falder for andre typer kriminalitet end lige den personfarlige. Men netop den del er noget, vi må drøfte, når der senere på året skal laves nyt politiforlig,« siger ministeren.

I Tom Perssons tilfælde erkender Nordsjællands Politi, at der er sendt en standardskrivelse. Og det er han langt fra ene om at få.

»Da Nordsjællands Politi bestræber sig på en hurtig sagsfordeling, vil forurettede i lignende sager, hvor der ikke foreligger spor, modtage denne standardskrivelse, så snart sagsbehandleren har foretaget vurderingen,« lyder det fra politikredsen.

Nick Hækkerup, synes du, det er rimeligt, at ofre for kriminalitet efter anmeldelse får standardbesked om, at politiet ikke vil gøre mere?

»Præcis det er nyt for mig, så det kan jeg ikke svare på uden at kende mere til sagen,« siger han.

Tom Persson mener, at der er stort behov for politisk handling.

»Ofre udsat for strafbar kriminalitet skal jo ikke enten vente meget længe eller få afvist sin sag efter en dag, hvis der ikke er nogen åbenlyse spor,« siger han.