Nordsjællands Politi har udarbejdet et nyt anklageskrift mod den tidligere tv-vært Maria Hirse.

Et sofabord af mærket Philippe Starck. Kay Bojesen søpapegøjer. Fire sølvkandelabre. En gulvlanterne.

Det kunne være præmier i 'Lykkehjulet', men det er blot nogle af de tyvekoster, Nordsjællands Politi mener, at Maria Hirse har solgt videre.

Maria Hirse blev kendt i den brede offentlighed som bogstavvender i 'Lykkehjulet'. Hun er forfatter til seks bøger og har to børn med millionæren Peter Asschenfeldt og TV3-programchef Jakob Mejlhede.

Maria Hirse var vært på Lykkehjulet samme med Bent Burg. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Maria Hirse var vært på Lykkehjulet samme med Bent Burg. Foto: NILS MEILVANG

I slutningen af januar skal hun i retten, og hvis hun bliver kendt skyldig, kan hun også skriver 'hæler' på sit cv.

Sagen skulle have været i retten 3. september, men højst usædvanligt valgte anklagemyndigheden at trække anklageskriftet tilbage og udsætte sagen.

Årsagen er, at Maria Hirses eks-kæreste, Bandidos-prøvemedlemmet Kim Nordal, nu også er tiltalt i sagen.

Nordsjællands Politi kørte først en særskilt efterforskning mod Kim Nordal, men har nu valgt at køre sagen samlet.

Maria Hirse har været gift med forlægger og rigmand Peter Asschenfeldt. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN Vis mere Maria Hirse har været gift med forlægger og rigmand Peter Asschenfeldt. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN

»Sagen blev udsat, fordi der skulle en tiltalt mere ind i sagen. Vi har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at køre sagen samlet i retten,« siger anklager Liv Mertz.

I det nye anklageskrift mod rockeren og bokstavvenderen tilføjer Nordsjællands Politi nye tyvekoster til listen, der i forvejen er lang.

Samtidig bliver Maria Hirse tilskrevet en mere aktiv rolle i videresalget af de stjålne genstande.

De stjålne genstande blev fundet, da politiet 15. juli 2017 ransagede Maria Hirses bopæl på Kystvej 52 i Vejby. Det er politiets opfattelse, at genstandene stammer fra en række indbrud i Nordsjælland begået i ugerne op til ransagningen.

Fakta Fakta: Tyvekoster i Hirses hælerisag Et sofabord af mærket Philippe Starck Kay Bojesen søpapegøjer. Fire sølvkandelabre En gulvlanterne Et vinkøleskab 18 flasker rødvin To flasker champagne Kitchen Aid Artisan rød, blender og køkkenmaskine Syv fiskestænger En billiardkø To PH-lamper til ialt 25.000 kr. Fire Dualit brødristere En Studio brødrister Fire Dualit elkedler To Studio elkedler En Dualit mælkekedel 9 Exel Ketteligt lysestage Fire Wesco brødkasser

Under ransagningen fandt politiet også et knojern i en skuffe. Overraskende nok har politiet valgt at tiltale Maria Hirse for ulovlig våbenbesiddelse. Politiet mener åbenbart ikke, at rockeren havde noget med knojernet at gøre.

Derudover er Maria Hirse og hendes veninde også tiltalt for forsøg på tyveri fra en gård i Plejelt 31. juli 2017. Ifølge anklageskriftet skaffede de to kvinder sig adgang til stalden på ulovlig vis, men tyveriet blev forpurret af gårdejeren.

Til B.T. har han fortalt, at han pågreb de to kvinder nær ved et aflåst rum fyldt med dyre sadler.

»Jeg tager fat i hendes håndled, tager førergreb, så den ene arm kommer om på ryggen. Hun råber og skriger, og jeg siger: ’Nu er du tilbageholdt, du får ikke lov til at gå,« sagde gårdejeren til B.T.

Maria Hirse. Foto: Claus Bech (arkiv). Vis mere Maria Hirse. Foto: Claus Bech (arkiv).

Maria Hirse svarede igen i et langt indlæg på Facebook, hvor hun forklarede, at de ikke havde til hensigt at stjæle. Hun hævder, at de gik ind i stalden, fordi veninden overvejede at anskaffe en hest og derfor ville se på forholdene.

»Faktum er, at vi går ned langs stalden for at se, hvor mange bokse der har åbent vindue. Da klokken er 22.45, vil vi ikke forstyrre, men da vi gerne vil se størrelsen på hesteboksene, åbner vi stalddøren. Vi når dog kun lige at træde ind, da lyset bliver tændt, og nogle mennesker kommer løbende og råber op,« fortalte Maria Hirse i indlægget, hvor hun også fremviste billeder af de hudafskrabninger, hun pådrog sig under den civile anholdelse.

Sagen er berammet til 29. og 31. januar. Når sagen kommer for retten, er der gået halvandet år siden politiet ransagning af Maria Hirses bopæl. Og det er langt tid at vente på at få en sag afgjort, siger hendes advokat, Henrik Stagetorn.

»Det er usædvanlig lang tid. Det er også usædvanligt, at politiet trækker et anklageskrift tilbage, når sagen er berammet. Min klient ser frem til at få sagen afgjort. Det har taget lang tid, og min klient føler, at hun er sat på stand-by i forhold til at få lagt sagen bag sig,« siger Henrik Stagetorn.

Advokat Henrik Stagetorn. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2012) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Advokat Henrik Stagetorn. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2012) Foto: Jens Nørgaard Larsen

For nogle måneder siden valgte Maria Hirse at hyre stjerneadvokaten og vrage sin tidligere advokat Brian Larsen.

I juni sagde Brian Larsen til B.T., at Maria Hirse til politiet har sagt, at hælervarerne og knojernet tilhørte hendes rockerkæreste.

»Min klient har forklaret, at alle effekterne tilhørte Kim Nordal. Det gælder alle de påståede hælervarer, knojernet og flyttekasserne med køkkenudstyr. Han havde fået lov til at stille nogle ting til opmagasinering i det sommerhus, min klient havde lejet. Min klient vidste ikke, at der var tale om hælervarer,« sagde Brian Larsen.

Samlet er Maria Hirse og hendes eks-kæreste tiltalt for hæleri for 114.000 kroner.