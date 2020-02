Presset øges nu betragteligt mod både Fødevarestyrelsen og de vognmænd og organisatorer, som står bag grisetransporter, der ikke lever op til kravene om et minimum af dyrevelfærd.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslistens dyrevelfærdsordfører, sender som følge af B.T.s afsløringer de seneste dage om stærkt kritisable grisetransporter fra Danmark til udlandet en byge af kritiske spørgsmål afsted til fødevareminister Mogens Jensen (S), der er den ansvarlige på området.

Samtidig slår ministeren selv fast, at Fødevarestyrelsen, der er kontrolinstans for svinetransporterne, nu kommer til at stramme gevaldigt op, så brodne kar i branchen fremover ikke, som det er sket hidtil gennem en årrække, kan slippe afsted med bare at blæse på reglerne.

»Jeg har øget kontroltrykket, og vi kommer til at tage stilling til, om der skal tages yderligere initiativer i det ny år. Når den forøgede kontrol udløber til sommer, skal jeg vurdere, hvad der så skal ske,« siger Mogens Jensen.

Han vil nu indskærpe over for Fødevarestyrelsen, at den skal være skrappere og om nødvendigt være klar til at fratage licenserne fra de virksomheder, som igen og igen bryder reglerne.

En praksis, styrelsen hidtil slet ikke har benyttet sig af.

Søren Egge Rasmussen og SFs ordfører for dyrevelfærd, Theresa Berg Andersen, er begge oprørte over, hvor lemfældig kontrollen og vilkårene for dyretransporter de seneste år har vist sig at være.

De erklærer sig begge klar til at 'stramme skruen', så grise og andre levende dyr under transport ikke risikerer at lide unødig overlast.

Den yderst omfattende sag om ulovlige svinetransporter er netop nu under forberedelse af anklagemyndigheden ved Fyns Politi. En af de i alt 11 virksomheder, der er tiltalt, er en tidligere straffet vognmand. I den ny sag er han tiltalt for at have brudt reglerne 485 gange.Foto: Jens Anton Havskov

»Der er vildt brug for, at Fødevarestyrelsen strammer op. Det bliver jo også dokumenteret i Rigsrevisionens seneste beretning. Fødevarestyrelsen er kontrolinstans og skal gøre deres arbejde,« fastslår Søren Egge Rasmussen og konkretiserer et af sine mange kritikpunkter:

»Styrelsen har siden 2016 haft mulighed for i grelle tilfælde at sanktionere og tage autorisationen fra vognmænd, der ikke overholder reglerne. Men først i 2019 har man udarbejdet retningslinjer for det, og derfor er der ikke sket noget som helst. Det er jo helt grotesk. Når man ikke har tilstrækkeligt overblik, har man heller ikke mulighed for at sætte ind mod dem, der bryder loven,« siger han.

SFs Theresa Berg Andersen er helt på linje:

»Vi ser på det her med stor alvor. Det bekræfter mig i, at vi skal have kigget transporten af smågrise efter i sømmene,« siger hun.

Som beskrevet i B.T. søndag forbereder Fyns Politi netop nu en yderst omfattende straffesag mod to vognmænd og ni organisatorer, der tilsammen er tiltalt for at have overtrådt reglerne for grisetransporter svimlende 1.109 gange i perioden fra 2016 til 2019.

Den hovedtiltalte er en fynsk vognmand, som tidligere er idømt fængsel og bøder og i en femårig periode har fået frataget sin licens til at måtte transportere levende dyr.

I den ny sag er hans virksomhed tiltalt for at have brudt loven i forbindelse med svinetransporter 485 gange.

Langt de fleste anklagepunkter handler om, at grisene har været undervejs i mere end de tilladte 24 timer ad gangen.

Danske smågrise på vej til opfedning og slagtning i udlandet. Billedet er taget i oktober 2018, mens en lastvogn med polske nummerplader holder stille på en tysk rasteplads undervejs fra Padborg i Sønderjylland til Polen. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Som de øvrige ti tiltalte virksomheder nægter han sig skyldig.

Anklageskriftet fylder ikke færre end 286 sider. Det ligger netop nu til vurdering hos Statsadvokaten.

Sagen er endnu ikke berammet.

Retten i Odense forventes at behandle den omfattende straffesag på den anden side af sommerferien.