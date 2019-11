Sandheden skal frem. Og det skal ske hurtigst muligt.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) raser over rabatten til Silas Lunds overfaldsmand.

Den dømte gerningsmand slap for at afsone sin straf på tre måneders fængsel for den lange sagsbehandlingstid fra Københavns Politi.

Præcis 532 dage gik der fra anmeldelse for overfaldet på Silas Lund, til der faldt dom.

Silas Lunds vilde sag 29. marts 2018: Silas Lund bliver kl. 04:30 overfaldet på Gothersgade i København. Han får en skalle samt slag med knyttet hånd i ansigtet. Samme dag er Silas Lund på skadestuen og anmelder sagen til Københavns Politi. 20. juni 2019: Silas Lund fortæller i B.T., at der i 448 dage siden anmeldelsen har været total tavshed fra politiets side. 1. juli 2019: Silas Lund får SMS fra betjent på Station Bellahøj om, at hun vil ringes op af ham til efterforskning. 8. juli 2019: Københavns Politi laver politiattest af Silas Lunds skader efter overfaldet. 21. august 2019: Københavns Byret modtager anklageskrift fra Københavns Politi med ønske om tre måneders ubetinget fængsel for overfaldet. 12. september 2019: Overfaldsmanden idømmes tre månederes fængsel for overfaldet. Men grundet sagsbehandlingstiden har oversteget det rimelige, skal han kompenseres ved ikke at komme bag trammer.

Så lang ventetid mener Nick Hækkerup i den grad er problematisk, når det betyder nedsat straf for den dømte.

»Sagsbehandlingstiderne bør efter min opfattelse aldrig være så lange, at det fører til, at gerningsmænds straf nedsættes, og det er i den grad problematisk, at nogle gerningsmænd får nedsat deres straf på grund af lang sagsbehandlingstid,« siger ministeren.

For lidt over en måned siden blev Nick Hækkerup advaret om, at gerningsmændene kan slippe med mildere straf, når sagsbehandlingen trækker i langdrag med en ventetid på over halvandet år.

Har du som gerningsmand eller offer været udsat for den rekordlange ventetid hos politi og domstole? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

'I visse tilfælde kan sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til dom indgå som en formildende omstændighed ved strafudmålingen,' skrev Rigsadvokaten til Nick Hækkerup.

Dog slår Rigsadvokaten fast, at det ikke registreres i politiets sagsstyringssystem, om det i en straffesag har haft formildende omstændigheder, at sagsbehandlingen har taget lang tid.

Men B.T. har med dombogen fra Københavns Byret om overfaldet begået mod Silas Lund afdækket, at det netop sker i konkrete sager, at den lange ventetid er en formildende omstædinghed for gerningsmanden.

»Jeg har derfor på den korte bane bedt Rigsadvokaten om at se på, hvordan reglerne bliver brugt i dag, i hvilke sager straffen nedsættes på grund af lang sagsbehandlingstid, og hvor stor strafnedsættelsen er,« siger han.

Rigsadvokaten har sammen med Rigspolitiet allerede sat sig for til næste år gøre noget ved den lange sagsbehandling af personfarlig kriminalitet.

Helt konkret skal ventetiden, der i første halvår af i år var 381 igennemsnit for alle tolv politikredse, falde med 20 procent i år 2020.

Og så skal antallet af sager ligeledes falde med samme procental til næste år.

»Hvis vi for alvor skal løse problemet med strafnedsættelse, kræver det imidlertid, at vi på den længere bane får håndteret den bagvedliggende årsag – lange sagsbehandlingstider,« siger Nick Hækkerup.