Fredag morgen kunne læsere her på B.T. og på Fyens.dk, som havde nyheden først, læse, at der var nyt i sagen om den tragiske dødsulykke i en børnehave ved Nyborg på Fyn.

Det nye var, at en direktør i kommunen kunne fortælle, at der var tale om et hændeligt uheld. Men det kan kommunen ikke udtale som om.

Det slår kommunens pressechef, Lone Mørup, fast over for B.T.

»Jeg vil meget gerne præcisere, at vi ikke ved, om der er tale om et hændeligt uheld, som det tidligere blev meldt ud,« siger Lone Mørup.

»Det er kun politiet, som kan sige det,« uddyber hun.

Udmeldingen om det hændelige uheld kom torsdag.

Men i sådanne sager er det ikke kommunens opgave at fastslå, under hvilke omstændigheder det tragiske dødsfald er fundet sted.

Det er politiet, som tager sig af det, som Lone Mørup påpeger.

Det næste, der skal ske i den tragiske sag, der fandt sted i børnehaven Myreturen i Ullerslev onsdag, er et såkaldt ligsyn, hvor man skal forsøge at finde frem til dødsårsagen.

Lykkes det ikke i den forbindelse er en obduktion på tale.

Det vil ske under alle omstændigheder, hvis man formoder, der kan være noget strafferetsligt forbundet med ulykken.

Efter ulykken onsdag eftermiddag blev den tre-årige kørt på Odense Universitetshospital.

Desværre stod den lille drengs liv ikke til at redde. Det meldte Fyns Politi ud torsdag.