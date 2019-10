»Jeg føler og tænker, at det ikke er fair over for ofrene. Heller ikke for tilliden til retssystemet og trygheden i befolkningen.«

Så klar er meldingen fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

Og der er en god grund til den reaktion.

Nye tal viser, at politi og domstole for første gang igennemsnit har brugt over et helt år på at sagsbehandle alle former for brud på straffeloven.

Se ventetiden hos dig Her er politi og domstoles sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom inden for hele straffeloven i anden kvartal af 2019 samt udviklingen fra første kvartal. Nordjylland: 295 dage (- 88,9 dage) Østjylland: 317,5 dage (+ 6,9 dage) Midt- og Vestjylland: 220,6 dage ( - 44,1 dage) Sydøstjylland: 301,4 dage (- 4,8 dage) Syd- og Sønderjylland: 245,2 dage (- 13,2 dage) Fyn: 267,6 dage (- 39,6 dage) Sydsjælland og Lolland-Falster: 386,3 dage (+ 108,5 dage) Midt- og Vestsjælland: 452,6 dage (+ 40,5 dage) Nordsjælland: 526 dage (+ 236,4 dage) Københavns Vestegn: 512,1 dage (+ 177,3 dage) København: 437,5 dage (+ 132,5 dage) Bornholm: 197,6 dage (+ 43,8 dage) Samlet: 376,9 dage ( + 60,4 dage)

Dermed er der i årets andet kvartal rekordlang ventetid for ofrene for kriminalitet.

Helt konkret gik der i gennemsnit 376,9 dage på at sagsbehandle overtrædelse af hele straffeloven fra anmeldelse til dom.

Det er to måneder længere end i årets første kvartal, hvor ventetiden var på 317,5 dage.

»Tallene bekræfter et billede, vi har kendt et stykke tid. Sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden stiger,« siger Nick Hækkerup.

Hvordan ser det egentlig ud i de forskellige steder af landet?

De nye tal viser en markant forskel. Særligt ét sted er der sket en regulær eksplosion.

Hele 526 dage måtte de nordsjællandske ofre for kriminalitet i gennemsnit leve med i andet kvartal.

Det er tæt på dobbelt så lang tid som i første kvartal, hvor der gik 289,6 dage.

Chefanklager hos Nordsjællands Politi, Pauline Popp-Madsen, slår fast, at hun ikke kender til, at gerningsmænd skulle være frifundet på grund af den lange sagsbehandlingstid.

Men hun erkender, at ventetiden kan være belastning for alle.

»Med hensyn til konsekvenser af en lang sagsbehandlingstid er det utvivlsomt sådan, at ingen sag bliver bedre af at være lang tid om at komme igennem retssystemet. Ventetiden kan være en belastning for alle sagens parter,« siger hun.

Er du offer for den rekordhøje ventetid hos politi og domstole? Kontakt B.T.-journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

Den lange ventetid skal til at falde.

I hvertfald når det gælder den personfarlige kriminalitet.

I september kunne B.T. fortælle, at både behandlingstiden og antallet af sager om vold, voldtægter, drab, røveri og blufærdighedskrænkelser skal ned med 20 procent i år 2020.

Pauline Popp-Madsen forklarer, at disse sager nu prioriteres højt for at følge de nye krav fra justitsministeren.

Og det gør hun klogt i.

Som noget nyt vil ministeren nu hver måned kræve nye tal på, hvordan det faktisk går med at følge kravene.

Konkret skal det lægges ud på nettet, så alle kan se det.

»Rigspolitiet og Rigsadvokaten skal månedligt udføre status på arbejdet med at nedbringe sager om personfarlig kriminalitet. Det skal være sådan, at alle skal kunne se, hvordan det ser ud med at leve op til de nye krav,« siger Nick Hækkerup.

Netop den personfarlige kriminalitet hører til under den borgervendte kriminalitet.

De nye tal viser, at sagsbehandlingstiden af denne form for forbrydelser for anden gang i træk sætter ny rekord.

Nu er ventetiden fra anmeldelse til dom på 353,7 dage, mens det i første kvartal var 340 dage.

46-årige Bente Strunge Hermann er et af ofrene for kriminalitet, der er stået frem i B.T.-serien.

Hun tvivler på, at ventetiden vil falde hurtigt og markant.

»Jeg har svært ved at se, at de ændringer der sker, vil gøre nogen stor forskel. Det er skrækkeligt, for den lange ventetid er ødelæggende for vores retssikkerhed,« siger hun.

Nick Hækkerup forstår hende godt.

»Vi er nødt til at være ærlige og realistiske om de initiativer, vi tager lige nu,« siger ministeren.

I de kommende finanslovsforhandlinger om næste år vil han støtte politi og domstole med yderligere 1,2 mia. kr.

Og så har han allerede meldt ud, at han i alt vil give 130 mio. kr. til deling for de betjente, der vælger ikke at afspadsere den rekordhøje overarbejdspukkel.

Nick Hækkerup erkender, at det ikke er nok.

»At vi sætter overarbejdstiden ned og hæver budgettet for næste år, er ikke de tilstrækkelige strukturelle ændringer,« siger han og tilføjer:

»Forudsætningerne for at komme det her til livs er ikke til stede endnu.«