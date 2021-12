»Den er så ophidset, at man vurderer, at der ikke er andre muligheder end at skyde hunden.«

Sådan fortæller Rasmus Bernt Skovsgaard, politiinspektør hos Københavns Politi, efter en dramatisk formiddag på Tårnby Gymnasium.

Klokken 9.07 modtog Københavns Politi nemlig anmeldelse om, at flere elever på gymnasiet var blevet bidt.

Syv minutter efter ankommer Københavns Politi til gymnasiet.

Da politiet når frem, er hundene blevet gennet ind i et klasselokale af en elev, en pedel og en lærer.

»Den ene hund er forholdsvis aggressiv,« siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

En af betjentene kaster sig over den aggressive hund. I den forbindelse bliver betjenten bidt af hunden.

Det er her, politiet tager en drastisk beslutning.

Foto: Privatfoto

»Kollegaen er ikke i stand til at holde hunden, hvorfor der ikke er andre muligheder end at forsøge at aflive den,« lyder det fra Rasmus Bernt Skovsgaard.

Inden da havde hunden allerede bidt fem elever.

I en dramatisk videooptagelse fremgår det, hvordan den angribende hund har bidt sig fast i en elev på gymnasiet. Med hjælp fra omkringstående lykkes det pigen at vriste sig fri fra hundens bid.

En af de fem elever, der blev bidt, var med til at få hunden ind i klasselokalet. En heltemodig gerning, hvis man spørger rektor Mikkel Harder Sørensen.

»Jeg bliver da stolt over, at der er nogen, der træder til i en meget svær situation og har ydet en heltemodig indsats,« siger han.

Lokalpolitiet har i løbet af torsdagen været til stede på gymnasiet for at hjælpe de elever, der er berørte af situationen.

Imens er samtlige fem elever, der blev bidt, tilbage på skolen, hvor de har talt med en krisepsykolog.

»Jeg er glad for at høre, at alle er kommet tilbage på skolen. Men jeg er også dybt rystet. Det har været chokerende, at det her kunne ske. Eleverne skal kunne færdes trygt og sikkert på skolen,« siger rektor på Tårnby Gymnasium Mikkel Harder Sørensen.

Hundenes angreb kan ifølge politiet få konsekvenser for ejeren.

»Der er lige nogle ting, der skal stykkes sammen, og vi skal have afhørt vidner og forurettede. Vi er nødt til lige at få klarlagt hændelsesforløbet,« siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Hunden, der blev skudt af politiet, døde ikke på stedet, men blev senere aflivet af en dyrlæge. Den anden er kørt på dyreinternat.

Ifølge Rasmus Bernt Skovsgaard er der tale om to schæferlignende hunde.