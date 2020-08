Københavns Politi modtog søndag flere anmeldelser om en person i en speedbåd, der sejlede hasarderet og tæt på badende gæster i havnen.

En mand blev senere på eftermiddagen anholdt, fordi han sejlede, imens han var påvirket af euforiserende stoffer.

Politiet fandt ham ved Poppelholm ude ved Københavns Sydhavn, hvor han var kommet til at kile sin båd fast mellem to bropiller.

»Vi er lige nu i gang med at lave vidneafhøringer for at finde ud af, om den mand vi har anholdt, også er ham anmeldelserne om vanvidssejlads drejer sig om,« siger Jesper Frandsen, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Hvis det viser sig, at det er den samme mand, der har sejlet hensynsløst, vil han udover at blive sigtet for at sejle påvirket af euforiserende stoffer også blive sigtet for at fremkalde fare for andre mennesker.

»Viser det sig, at han også har fremkaldt fare for personer i vandet, er der tale om en straffelovsovertrædelse,« siger Jesper Frandsen.

Kendt af politiet

Vagtchefen kan ikke sige, hvilke euforiserende stoffer manden var påvirket af – blot, at narkotesten, som betjentene bad ham tage før anholdelsen, var positiv.

»Nu skal der tages en blodprøve, og så ved vi mere,« lyder det fra Jesper Frandsen.

Vagtchefen oplyser, at manden er kendt af politiet i forvejen. For hvad ønsker han ikke konkretisere.

Uhyggelige minder

Københavns Havn har dårlige erfaringer med vanvidssejlads.

Den 6. maj 2017 døde to amerikanske udvekslingsstuderende, da en vandscooter kom ud af kontrol og kolliderede med den udlejningsbåd, de to studerende sad i.

Den tragiske ulykke fik flere kritikere til at pege fingre ad kommunen og politiet, som de ikke mente slog hårdt nok ned på folk i speedbåde og vandscootere, der brugte havnebassinet som deres legeplads.

Ulykken og den efterfølgende debat resulterede året efter i et nyt lovforslag, som giver politiet mulighed for at konfiskere en vandscooter eller en mindre speedbåd, hvis ejeren har sejlet vanvidssejlads.