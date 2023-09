Det er farligt. Dødsens farligt.

Bruger du mobilen bag rattet, kører du galt ti gange så ofte sammenlignet med bilister, der aldrig gør det.

Det viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik blandt flere end 5.000 bilister.

Selvom flere har droppet den håndholdte mobil, når de kører, så viser undersøgelsen også, at der stadig er mange bilister, der sms'er, ringer eller tjekke sociale medier.

Hver syvende bilist svarer nemlig, at de bruger håndholdt mobil enten meget ofte, ofte eller en gang i mellem, når de kører i trafikken.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at uopmærksomhed eller manglende orientering er en medvirkende årsag i seks ud af ti dødsulykker i trafikken.

»Der kan være flere årsager til, at folk er kørt galt. Men meget ville være vundet, hvis bilisterne som minimum holdt fingrene fra deres mobiltelefon, når de kører. Vi ved fra tidligere undersøgelser af alvorlige trafikulykker, at når man har hænder og øjne på mobilen, så øges risikoen for en ulykke markant,« siger projektleder Lisbeth Sahl Bauditz fra Rådet for Sikker Trafik.

Derfor har både Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og 59 kommuner i disse uge særligt fokus på brugen af mobiltelefon i trafikken.

Tusindvis af plakater langs vejene minder trafikanterne om, at de skal køre bil, når de kører bil.

Kun fire procent af bilisterne i undersøgelsen svarer, at de aldrig burger håndholdt mobil bag rattet.

Kampagnen fra kommunerne, Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension kører fra 25. september til 15. oktober.