Danskerne er klare i mælet, når det kommer til, hvilke medbilister de har mest og mindst tillid til.

Der er ganske markante forskelle på, hvilke medbilister danskerne helst vil have kører i vejbanen ved siden af.

Det viser en ny undersøgelse fra bilsynskæde, Applus Bilsyn, der har spurgt 2.458 bilejere, hvilke bilister de er mest trygge ved i trafikken.

Hele 67 procent har mest tillid til bilister i alderen 34 til 55 år, mens hver fjerde peger på de lidt ældre mellem 55-70 år.

Men er du, kære læser, over den pensionsmodne alder eller ung, så er det altså dig, de danske bilister har mindst tillid til.

Kun to procent er mest trygge ved bilister over 70 år. Knap fem procent svarer, at yngre bilister mellem 18 og 34 år skaber mest tryghed, fremgår det af undersøgelsen fra Applus Bilsyn. Trafikskadetal fra Vejdirektoratet i 2018 viser, at flest unge af alle kommer til skade i trafikken.

»Jeg tror, at de fleste bilister - og respondenter i undersøgelsen - er bevidste om, at især unge mænd er involveret i trafikulykker, hvilket også bekræftes af Vejdirektoratets tal,« siger Per V. Rasmussen, adm. direktør hos Applus Bilsyn, og henviser til, at flest unge af alle ifølge trafikskadetal fra Vejdirektoratet i 2018 kommer til skade i trafikken.

» Det er altid befordrende for trafiksikkerheden, at man som bilist bruger sin sunde fornuft. Det vil sige orientere sig grundigt, følge hastighedsbegrænsningen og flowet i trafikken samt ikke tage unødige risici som f.eks. at tale i mobiltelefon.«

Kvinder eller mænd?

Kæden har også spurgt danskerne, om de har mest tillid til kvinder eller mænd bag rattet.

Og her lyder det, at mænd er det køn, som danskerne har mest tillid til, når det drejer sig om bilkørsel.

Her peger 58 procent på mænd. Dog er der markant flere mænd blandt de adspurgte, der peger på kvinder, end omvendt.



Ifølge ulykkestallene fra Vejdirektoratet sidste år, var 71 procent af de dræbte og 61 procent af de alvorligt tilskadekomne i trafikken mænd.

»Ser vi på det mere mekaniske, opfordrer vi til, at bilen er undersøgt for fejl. En slidt bremse eller f.eks. fejl på positionslyset kan have afgørende betydning for sikkerheden,« siger Per V. Rasmussen