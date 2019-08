Søvnmangel er en potentiel dræber, når man sætter sig bag rattet i sin bil. Man risikerer at udsætte sig selv og andre for fare, når Ole Lukøje kigger forbi.

Ikke desto mindre er det noget, som adskillige danskere har gjort. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring.

I undersøgelsen, hvor 1.560 repræsentativt udvalgte danskere har medvirket, svarer 48 procent, at de har haft svært ved at holde øjnene åbne, mens de kørte bil.

Hele seks procent erkender, at de er faldet i søvn i et kort øjeblik, mens de har siddet bag rattet i deres bil.

Hver tiende i undersøgelsen har også svaret, at de har været tæt på eller er endt i et uheld på grund af træthed.

»Det er foruroligende mange danske bilister, der sætter sig trætte bag rattet, hvor de ikke kun er til fare for dem selv, men også for deres medtrafikanter,« siger skadedirektør Henrik Sagild fra Gjensidige Forsikring og fortsætter:

»Derfor bør der komme yderligere fokus på problemet, så bilisterne kan blive bedre til at tænke sig om en ekstra gang.«

Ifølge en undersøgelse fra Havarikommissionen For Vejtrafikulykker skyldtes otte procent af ulykkerne (300 i alt) i en 10-årig periode søvn eller træthed.

Henrik Sagild anbefaler, at man holder ind til siden og tager sig en lur på mellem 10-20 minutter, hvis trætheden er ved at få overtaget.

En anden mulighed er, at man parkerer bilen og går sig en tur, får lidt frisk luft og gang i blodomløbet.

Samtidig giver han udtryk for, at høj musik og nedrullede vinduer ikke er nok til at holde sig frisk, mens man kører bil.