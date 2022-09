Lyt til artiklen

Flere adresser har været under politiets lup i sagen om det næsten seks år gamle drab på 32-årige Louise Borglit.

Men luppen har i et tilfælde været dugget. Og i et andet er den først fundet frem for nylig, da Københavns Vestegns Politi på baggrund af en henvendelse fra journalisterne bag programmet 'Nogen ved noget', Bo Nordström Weile og Jesper Vestergaard, rykkede ud til en af den hovedmistænktes tidligere adresser.

Her var det et skjult hulrum, der havde vakt efterforskeres interesse.

I Discovery+-programmet undersøger de to journalister det uopklarede drab, der blev begået på den højgravide Louise Borglit i november 2016. I den forbindelse stiller de skarpt på blandt andet politiets ransagninger.

Højgravide Louise Borglit blev dræbt med adskillige knivstik i Elverparken i Herlev 4. november 2016. Foto: Privatfoto/Facebook Vis mere Højgravide Louise Borglit blev dræbt med adskillige knivstik i Elverparken i Herlev 4. november 2016. Foto: Privatfoto/Facebook

Den første fandt sted tidligt i efterforskningen. Fire dage efter drabet fik politiet nemlig en kendelse til at ransage en lejlighed og kælderrum tilhørende den mand, der for et halvt år siden blev sigtet i sagen, men som altså allerede dengang var i politiets søgelys.

Ransagningen varede ikke mere end 27 minutter, hvilket har vakt kritik. Særligt, fordi efterforskerne på stedet observerede flere knive og beklædningsgenstande på gulvet, men ikke tog dem med til undersøgelse for eksempelvis blod eller dna-spor.

Undladelsen nævnte politiet da også selv, da man to år efter igen måtte gå til retten og bede om endnu en ransagningskendelse, viser dokumenter.

Forsvarsadvokat Peter Secher, der tidligere har arbejdet som anklager, tøver i 'Nogen ved noget' ikke med at kalde det en »eklatant brøler«, at politiet i første omgang ikke sørgede for at sikre tingene fra lejligheden.

»Det er en ren tilståelsessag, at politiet har forsømt deres pligter i denne forbindelse.«

»I en drabssag, hvor en person er blevet udsat for så voldsomt et knivoverfald, er der to ting, man skal lede efter, og de giver næsten sig selv: Der er gerningsmandens beklædning, fordi man der vil forvente at finde offerets dna og blod, og så er der den kniv, der har været anvendt.«

»Så hvis man allerede 8. november – altså fire dage efter drabet – er ude og ransage, og man i den forbindelse forsømmer at tage knive og beklædningsgenstande med ind til undersøgelse, er det jo en sag, der er nærmest umulig at opklare. Det giver sig selv,« siger han i programmet.

Mens lejligheden nær Elverparken i Herlev, hvor drabet fandt sted, er blevet ransaget flere gange, er det først for nylig, at Københavns Vestegns Politi rykkede ud til en anden af den mistænktes tidligere adresser.

Politiet ransagede 15. august i år en af den drabssigtedes tidligere adresser. Foto: Per Rasmussen/GODT Media/Warner Bros/Discovery Vis mere Politiet ransagede 15. august i år en af den drabssigtedes tidligere adresser. Foto: Per Rasmussen/GODT Media/Warner Bros/Discovery

En adresse med et hemmeligt hulrum, der før har gemt på en stor Rambo-kniv og en butterfly-kniv tilhørende den sigtede.

Knivene blev fundet af vidner, som journalisterne Bo Nordström Weile og Jesper Vestergaard har været i kontakt med i forbindelse med programmet.

Selvom knivene for længst er blevet fjernet, beslutter journalisterne sig for at tage et nærmere kig på hulrummet. Hernede finder de flere genstande, der tilhører den sigtede. Blandt andet en gammel kontrolafgift fra 2017 med hans navn på.

»Da vi opdager, at hans ting fortsat ligger dernede, vælger vi at kontakte Københavns Vestegns Politi. Det er ikke os, der skal finde ud af, om han har skjult noget af afgørende betydning under gulvet. Det er politiet,« lyder det fra de to journalister.

15. august i år rykkede efterforskere så ud til adressen. Og da de forlod den igen, var det med en sort sæk under armen, viser billeder fra stedet.

Hvorfor politiet ikke tidligere har ransaget stedet, er uvist.

Københavns Vestegns Politi har ikke ønsket at kommentere efterforskningen eller kritikken af den i tv-dokumentaren med henvisning til, at den stadig efterforskes. Samme besked får B.T. også, da vi forsøger at få en kommentar fra Vestegnens Politi.

Alle seks afsnit af 'Nogen ved noget om Louise Borglit' kan ses på Discovery+.