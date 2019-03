Da Københavns Vestegns Politi den 12. december gennemførte en storstilet gennemsøgning af flere områder i Herlev for at få et gennembrud i sagen om drabet på den gravide Louise Borglit, opstod der et lille håb.

Politiet fandt nemlig en kniv, som de har undersøgt for at finde ud af, om det kunne være det våben, der blev brugt til at dræbe Louise Borglit.

Undersøgelserne viste dog, at kniven ikke matcher nogle af de øvrige spor i sagen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Herlev Bladet.

»Efterforskningen fortsætter, og vi hører stadig gerne fra vidner i denne bestialske drabssag,« siger Ole Nielsen, politikomissær ved Vestegnens Politi, til Herlev Bladet.

32-årige Louise Borglit blev brutalt myrdet i Elverparken i Herlev den 4. november 2016.

Hun var højgravid, da hun under en gåtur i parken blev myrdet med adskillige knivstik.

Det skete under et kraftigt regnvejr, der blandt andet var med til at besværliggøre politiets jagt på gerningsmanden. Politiet er fortsat på bar bund i sagen.