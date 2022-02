Alt var ifølge politiet nøje planlagt. Den hjemmelavede rambuk stod klar. Sprit til rengøring. Flugtkøretøjet, der efterfølgende skulle få dem ud af landet.

Men planen var ikke skudsikker, og nu er yderligere to sigtet i sagen om rambuktyveriet ved Hvelplund natten til 31. januar.

Begge er de torsdag blevet varetægtsfængslet – den ene in absentia – og kan derfor slutte sig til en af deres formodede medgerningsmænd.

De tre personer, der alle er rumænere, er sigtet for i forening og efter forudgående aftale med hinanden og yderligere to medgerningsmænd med hjemmelavet rambuk og bil at have brudt ind i smykkeforretningen ved at smadre vinduespartiet.

Under rambuktyveriet blev der stjålet smykker og ure for mellem tre og seks millioner kroner, lyder det i sigtelsen, der torsdag blev læst op under grundlovsforhøret i Dommervagten ved Københavns Byret.

Heraf fremgik det også, at det er politiets opfattelse, at det hele var planlagt til punkt og prikke.

At den ene af de sigtede – en kvinde – forud for tyveriet havde sørget for logi til de fire medgerningsmænd, der ifølge politiet udførte selve rambuktyveriet. Og at pågældende efterfølgende havde sørget for flugtbil og efterfølgende rengøring af den med sprit.

Hun skulle desuden havde hjulpet flere af de andre med udrejse, lyder det i sigtelsen. Men hun nægter sig skyldig.

Det samme gør den af hendes formodede medgerningsmænd, der blev varetægtsfængslet tirsdag.

Den tredje formodede gerningsmand var ikke selv til stede under grundlovsforhøret, og det vides derfor ikke, om han også nægter at stå bag rambuktyveriet, som politiet modtog en anmeldelse om 31. januar klokken 04.06.

Her var tyve kort forinden med en stor, sort personbil bakket ind i forretningens vindue for at skaffe sig adgang til smykkerne.

Patruljer og teknikere blev efterfølgende sendt til stedet, og i den forbindelse blev en større del af Strøget spærret af.