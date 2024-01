Tidligere mandag blev en 60-årig mand løsladt efter dagen forinden at være blevet anholdt og sigtet for et drab begået på et hotel på den københavnske vestegn.

Dermed var det altså ikke planen, at der skulle afholdes grundlovsforhør i sagen. Men det har nu ændret sig.

Således vil Københavns Vestegns Politi fremstille to mænd in absentia – altså uden de er til stede.

»Ifølge efterforskningen har de to mistænkte relation til den dræbte,« oplyser politikredsen på X.

Her lyder det også, at der er tale om en 22-årig og en 30-årig mand.

»De bliver taget før eller siden – så jeg vil endnu en gang opfordre dem til at melde sig selv,« siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby.

Hun henviser til, at politiet allerede søndag opfordrede mændene til at melde sig selv.

»Vi ved, hvem de er,« lød det blandt andet.

Meldingen kom i kølvandet på anholdelsen af en 60-årig mand kort før klokken 11 søndag.

Den 60-årige er mandag formiddag blevet løsladt, men han er fortsat sigtet for drab.

Sammen med de to unge mænd er han nemlig mistænkt i sagen, der begyndte at rulle, da personalet på A Hotels på Vibeholms Vej i Brøndby slog alarm klokken 12.15 efter at have fundet en død mand på et af hotellets værelser.

I første omgang var meldingen fra politiet, at man efterforskede »et mistænkelig forhold«.Senere fastslog politiet så, at man mente, der var sket et drab.

Offeret er en 29-årig polsk mand, og foreløbigt er der intet, der tyder på, at sagen trækker tråde til bandemiljøet.

