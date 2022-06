Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tidligt torsdag morgen rykkede politiet ud til et knivstikkeri.

Flere var blevet såret under hændelsen, som Nordjyllands Politi så som 'et opgør i et kriminelt miljø'.

Derefter anholdt politiet fire personer, som de mente havde med knivstikkeriet i Vejgaard at gøre.

Men nu er der nyt.

»Nordjyllands Politi har, sent i aftes, løsladt de fire anholdte i sagen om det knivstikkeri på Hadsundvej i Vejgaard i Aalborg,« skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De opretholder dog sigtelserne, som lyder på forsøg på manddrab.

»De fire sigtede i sagen har ikke, i nævneværdig grad, ønsket at bidrage til sagens opklaring. De er nu løsladt,« fortæller efterforskningsleder og vicepolitiinspektør Niels Kronborg og fortsætter:

»Tre af de tilskadekomne var blandt de sigtede. Der ligger nu et omfattende efterforskningsarbejde foran os, for at klarlægge hændelsesforløbet.«

Der er i dag, fredag, en mobil politistation på Hadsundvej fra klokken 10-13.

Her kan man henvende sig for blot at tale om hændelsen eller give oplysninger i sagen, der kan hjælpe politiet videre.

Politiet opfordrer ydermere til, at man sikrer data, hvis man bor i området og har videoovervågning. Kontakt dernæst politiet på 114.