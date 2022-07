Lyt til artiklen

Endnu en person er nu sigtet for drab på den fortsat forsvundne Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Der er tale om en 37-årig mand, som også sigtes for manddrab.

Han vil blive fremstillet i Retten i Randers klokken 12, og anklageren vil anmode om lukkede døre.

Fire personer er i forvejen sigtet i sagen, hvoraf tre af dem allerede er varetægtsfængslet.

Det betyder, at der i alt nu er fem sigtede i sagen.

De alle er sigtet for sammen at have planlagt og derefter dræbt den 40-årige – formentlig ved kvælning. Blandt andet skulle den 25-årige sigtede mand angiveligt have fortalt den 23-årige medsigtede kvinde, at han havde kvalt Frank.

Det fremgår af retsbogen fra tirsdagens grundlovsforhør, som B.T. har fået aktindsigt i. Det kan du læse mere om her.

Desuden er de sigtet for usømmelig omgang med lig samt forsætlig ildspåsættelse af en varebil. De nægter sig alle skyldige.

Der er fortsat ikke fundet noget lig i drabssagen, men torsdag var Østjyllands Politi til stede ved et grønt område tæt på byen Gassum ved Randers.

Her oplyste de, at deres tilstedeværelse havde relation til den igangværende efterforskning.

Men af hensyn til efterforskningen, kan de på nuværende tidspunkt ikke oplyse nærmere om, hvad de lavede på stedet eller om de har fundet liget.