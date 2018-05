I marts begyndte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at foretage kontrol af flypassagerer på sociale ydelser, der er på vej ud af landet.

Siden den 5. marts er mere end 600 rejsende med kufferten og pas i hånden blevet stoppet i Kastrup Lufthavn.

Det er de som en del af en lufthavnskontrol hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tjekker flypassagerer for, om de er borgere på sociale ydelser, der er på vej ud af landet, uden at have indberettet det til kommunen.

Ved de første to kontroller blev 610 mennesker kontrolleret. Efterfølgende er 18 personer blevet indberettet til deres kommune eller a-kasse for mistanke om socialt bedrageri. Det skriver DR P4 København.

Og ifølge Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V) kan lufthavnskontrollen medføre, at færre på sociale ydelser vil pakke kufferten og tage i lufthavnen uden at indberette det til kommunen.

- Det er et meget vigtigt signal, vi sender, at der er en risiko for at blive taget i en kontrol. Det er præventivt, og det har en afskrækkende effekt, siger han til DR P4 København.

Den endelige afgørelse om eventuel tilbagebetaling og sanktion træffes af a-kassen og kommunen.

Borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann (V), har været varm fortaler for kontrollen. Men 18 rejste tilsynssager er 18 for mange, mener borgmesteren.

- Jeg havde håbet, at man havde fundet nul, for så betyder det, at man har respekt for den ydelse, man er på, siger hun til DR P4 København.

I samme byråd sidder Carsten Oddershede (EL). Han mener, at der burde være en lovgivning, som betød, at man slet ikke behøvede at have kontrol i lufthavnen.

- Jeg mener, at kontrollen er overflødig, fordi man har en beskæftigelseslovgivning, som den er gal med, siger han til DR P4 København.

Ifølge Carsten Oddershede burde kontanthjælpsmodtagere nemlig også have ret til at pakke kufferten og tage på ferie.

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er målsætningen at nå mindst 27 tilsyn om året.

Måden kontrollen foregår på, er via opslag i SKATs registre, for at se om borgeren ser ud til uberettiget at have modtaget ydelser under udrejsen.