Terrortruslen i Danmark er fortsat vurderet som 'alvorlig'.

Det meddeler PET i en pressemeddelelse i forbindelse med den årlige rapport 'Vurderingen af Terrortruslen mod Danmark'.

Man har valgt at holde fast i trusselsniveauet 'alvorlig', fortæller Michael Hamann, der er chef for Center for Terroranalyse (CTA).

»Risikoen for, at den enkelte dansker bliver berørt af terror er meget lav. Men det er PETs vurdering, at der fortsat er personer i Danmark og i udlandet, der udgør en terrortrussel mod Danmark.«

»Samtidig er der i Danmark afværget et markant antal terrorangreb de senere år, og det er med til, at vi vurderer, at terrortruslen fortsat er alvorlig,« siger han i en pressemeddelelse.

Man har for første gang nævnt antimyndigheds-ekstremisme, hvor man vurderer trusselsniveauet til at være 'begrænset'.

»Der har været tilfælde af markant kritik af myndighedernes håndtering af covid-19-pandemien både i Danmark og i udlandet, og langt hovedparten foregår fredeligt.«

»Men der har været eksempler på, at kritikken kommer til udtryk ved trusler og intimidering af danske fagpersoner, folkevalgte eller myndighedspersoner, og i udlandet har vi også set eksempler på planlægning eller udførelse af egentlige voldelige handlinger,« siger Michael Hamann.

Ifølge PET er det stadig militant islamisme, der udgør den største terrortrussel mod Danmark.

Derudover kan man se i rapporten, at trusselsniveauet, når det kommer til venstre-ekstremisme, er faldet.

»Vi vurderer, at danske venstreekstremister ikke besidder hverken kapaciteten til eller hensigten om at begå terror, men at der stadig er voldsparate venstreekstremister.«

»Den nuværende lave voldsparathed kan øges, hvis alvorlige højreekstremistiske voldshandlinger eller terrorangreb finder sted i Danmark«, siger Michael Hamann.