Flere kriminelle bander fra Østeuropa kommer til Danmark - og især til Nordsjælland - for at stjæle airbags.

Sådan lyder vurderingen fra politiinspektør i Nordsjællands Politi Lau Thygesen, der har 37 år bag sig i det danske korps.

»Der er ingen tvivl om, at vi inden for de seneste år har set en stigende tendens, hvor flere kommer herop og målrettet laver forskellige kriminalitetstyper. Herunder indbrud og tyveri fra personbiler, hvor det typisk er airbags og navigationsudstyr, de går efter,« siger Lau Thygesen til BT.

Især i Nordsjælland, hvor den generelle årsindkomst er højere end i resten af landet og bilparken ligeledes noget større, har banderne - som politiet ud fra erfaring ved kommer fra Østeuropa - set en lukrativ forretning i at stjæle airbags.

Siden årsskiftet har Nordsjællands Politi minimum haft 49 tilfælde af rat- eller airbagtyveri. Til sammenligning havde Østjyllands Politikreds, hvor de rigeste jyder rent gennemsnitligt er bosat, omkring 50 anmeldelser sidste år.

Vanskeligt at opklare

Selvom politiet ser på problemerne med stor alvor og nu har sat 'strategisk fokus' på området, er det ifølge politiinspektøren vanskeligt at gøre noget ved.

»Kriminaliteten sker på et tidspunkt, som desværre gør, at vi ikke får ret mange anmeldelser, før det er sket, og derfor er efterforskningen oftest meget bagudrettet. Samtidig taler vi om nogle yderst professionelle kriminelle, der godt ved, hvor svært det er for politiet, hvis man hele tiden flytter sig,« siger Lau Thygesen med henvisning til, at banderne typisk opererer i et område den ene nat og en nyt den næste.

Politiet samarbejder på tværs af politikredse og får også i ny og næ en nummerplade eller et signalement at gå efter. Samtidig har politiet iværksat en indsats ved de danske grænseovergange for at fange både tyve og stjålet gods, inden de forlader landet.

»Vi fokuserer meget på, at tyvekosterne skal ud af landet igen, og derfor har vi i særdeleshed i grænseområderne en indsats, hvor man holde lidt øje med, hvad der forlader landet,« siger politiinspektøren.

Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.