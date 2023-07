Frekventerer du et dansk storcenter, kan det være, du har bemærket noget nyt.

Mange bilimportører er nemlig i langt højere grad end tidligere begyndt at vise sig frem i storcentre.

Og det er der en særlig grund til.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Xpeng er et helt nyt bilmærke i Danmark, som i mange årtier har været domineret af de samme kendte mærker. Det betyder, at vi ikke kan forvente, at danskerne automatisk kommer til os. Vi må ud til dem,« siger Joachim Vishart Hummel-Gryholm til Jyllands-Posten.

Han er marketing- og pr-chef hos Xpeng, et kinesisk elbilmærke, der er en relativt ny spiller i Danmark.

Det er især de nye kinesiske mærker, som Xpeng og Nio, der viser sig frem ude i landet. Førstnævnte er eksempelvis også rykket ind i Axel Towers midt i København. Men også et andet nyt bilmærke, MG, der også produceres i Kina, forsøger at gøre sig bemærket ude i landet.

De fleste kender de gamle bilmærker, der har været på markedet længe. Her opsøger kunderne typisk selv forhandlerne for at kigge på en bil.

Men da de nye mærker både er fra et nyt land i bilmæssig forstand – Kina – og så i øvrigt er elbiler, vil forhandlerne vise sig frem og skabe kendskab.

De nævnte bilmærker er blot tre ud af en længere række af nye bilmærker, der enten er på vej til Danmark eller allerede er dukket op rundt omkring i bybilledet.

Det tæller alt fra dansker-designede Fisker til Cupra og Polestar – og så en lang række yderligere mærker.

Ifølge FDM kan der være helt op til otte yderligere kinesiske mærker på vej.