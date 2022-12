Lyt til artiklen

1859 drab. Alene i år. Det er den kedelige statistik, som politiet i mexicanske Tijuana må forholde sig.

Blandt de mange drab skiller tre sig ud og leder efterforskernes tanker hen på en gammel kending. Ted Bundy.

Godt nok har seriemorderen været død i årevis, men hans karaktertræk er ifølge statsanklager i Baja California, Ricardo Iván Carpio, genopstået hos en anden drabsmand.

»Denne gerningsmand udviser en voldelig og psykopatisk adfærd. Hans profil har meget tilfælles med en, der blev meget kendt for årtier siden, Ted Bundy,« udtaler han til KSBT-tv.

Ifølge politiet er drabsmanden gået målrettet efter sexarbejdere i Tijuana i staten Baja California, som ligger i det nordvestlige Mexico og grænser op til den amerikanske stat Californien.

Seriemorderen har ifølge politiet fundet sine ofre på stripklubber og bare, lokket dem med på motel og haft samleje med dem, førend han har slået og til sidst dræbt dem.

»Efterforskningen har fastslået, at gerningsmanden angriber sårbare, ensomme ofre og lokker dem med løgne,« lyder det fra Ricardo Iván Carpio.

Tre sager er foreløbigt blevet kædet sammen, men statsanklageren vil ikke udelukke, at der kan være endnu flere.

Foreløbigt har politiet én mistænkt i kikkerten. En amerikansk mand, der har krydset grænsen ved San Diego.

»Vi bruger ressourcer på at efterforske, om vi kan forbinde flere sager, og så har vi udstedt en arrestordre på den pågældende mistænkte,« lyder det fra anklageren.

Når han omtaler sagen, bruger han ordet femicide, som beskriver systematiske drab på kvinder. Et fænomen, som har lammet netop Baja California.

Alene i årets første tre måneder blev 140 kvinder dræbt i staten, som derfor skriver sig ind på en lidet flatterende andenplads over flest kvindedrab i landet.

På tværs af amerikanske stater kidnappede, voldtog og dræbte Ted Bundy kvinder. I 1979 blev han dømt til døden, og ti år senere blev han placeret i den elektriske stol. Foto: NF Vis mere På tværs af amerikanske stater kidnappede, voldtog og dræbte Ted Bundy kvinder. I 1979 blev han dømt til døden, og ti år senere blev han placeret i den elektriske stol. Foto: NF

Netop kvinder var ofre for Ted Bundys morderiske færd i 70erne.

Hans foretrukne fremgangsmåde var simpel: Han lokkede sine ofre ved at udgive sig for at være i nød. Så bortførte, voldtog og tævede han dem, før han frarøvede dem livet.

Selv tilstod han 30 kidnapninger og drab. Men han er mistænkt for endnu flere på tværs af amerikanske stater. I 1979 blev han dømt til døden, og ti år senere blev han placeret i den elektriske stol.

Nu – godt 30 år senere – håber statsanklager Ricardo Iván Carpio, at den mexicanske sag ligeledes kan få sin rettergang og afslutning.

»Hvis nogen truer vores borgeres liv, vores kvinders liv, får de et alvorligt problem med vores retssystem,« siger Ricardo Iván Carpio om den aktuelle sag og understreger, at mexicansk politi samarbejder med deres amerikanske kollegaer om eftersøgningen af den formodede seriemorder.