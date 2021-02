I godt halvandet år planlagde Peter Madsen det flugtforsøg, som gav ham lov til i seks minutter at snuse til friheden i oktober sidste år.

Men tirsdag besluttede dommer Martin Broms ved Retten i Glostrup at idømme den livstidsdømte morder en straf på et år og ni måneders fængsel for flugtforsøget.

Undervejs i sin flugt holdt han en fængselspsykolog som gidsel, truede fængselsbetjente, forsøgte at kapre en bil og truede flere politifolk.

Ved retsmødet tirsdag kom det frem, at Peter Madsen begyndte at lege med tanken om at flygte tilbage i foråret 2019, efter forholdene i fængslet ifølge ham var blevet markant forringet over en længere periode.

Det gik blandt andet ud over hans besøg af pårørende, forklarede han tirsdag i retten.

»Jeg kom i en situation, hvor jeg mistede troen på, at det overhovedet kunne føre til noget fornuftigt at afsone. Jeg var desperat. Jeg sagde til personalet, at de skulle være meget, meget bekymret,« lød det.

Men det var først i marts 2020, at planerne om en flugt for alvor tog fart. Her lykkedes det ham at producere en lang række forskellige pistolattrapper, som han løbende kasserede, fordi de var af ringe kvalitet, og fordi han var bange for at blive opdaget.

Til sidst lykkedes det imidlertid Peter Madsen at fremstille en pistolattrap og en bombeattrap, der begge var så vellignende, at han med hjælp fra de to attrapper slap ud af fængslet.

Truede psykologen

Selv forklarede han i grundlovsforhøret, at han havde talt ned til 20. oktober, hvor han havde en samtale med fængslets kvindelige psykolog, og fangeflugten efter planen skulle føres ud i livet.

En slags 'nedtælling', som man kender det fra raketopsendelser, forklarede han.

Samtalen med psykologen varede godt og vel en time, inden han truede hende med, at han havde en bombe på sig. På den måde fik han hende til at ringe til portvagten for at lukke ham ud.

»Psykologen har svært ved at forklare sig. Hun er meget påvirket af situationen, så jeg tager telefonen og forklarer portneren, hvad der sker. Jeg siger stille og roligt, om han ikke er sød at åbne døren, så vi kan komme ud,« forklarede han.

I retten tirsdag blev der vist videoovervågning fra Herstedvester Fængsel. Her kunne man se den kvindelige psykolog følge Peter Madsen langsomt mod fængselsporten, mens hun var tydeligt berørt af situationen.

Da Peter Madsen er lykkedes med at flygte, og gitterporten lukker bag ham, sætter den kvindelige psykolog sig ned på hug med ansigtet begravet i hænderne.

Hun rejser sig op og går nogle få skridt, inden hun bryder sammen igen.

»Ja, hun er frygteligt bange. Det er jeg virkelig ked af,« lød det fra den livstidsdømte morder, der ellers gjorde meget ud af at fortælle, at han havde forsøgt at planlægge flugten, så han gjorde mindst mulig skade på nogen.

Han forklarede også, at han havde i sinde at flygte sydpå ved at kapre forskellige biler. Tanken var, at han ville krydse Storebæltsbroen, men hvis den var lukket, ville han forsøge at anskaffe sig en båd og sejle ud af landet.

Sagen blev behandlet som en tilståelsessag, og Peter Madsen erkendte i grove træk alle forhold. Der var imidlertid en smule uvished om, hvorvidt han havde truet den ene af de to fængselsbetjente, der indhentede ham efter flugten eller ej.

»Det er ualmindelig groft, hvad du har udsat andre mennesker for, og det er en ualmindelig grov overtrædelse, du har begået ved denne fangeflugt,« lød det fra dommer Martin Broms i forbindelse med domsafsigelsen.

Peter Madsen modtog dommen og sagde afslutningsvis, at han mente, at erstatningen på 19.000 kroner til psykologen var for lav, ligesom han også mente, at de øvrige ofre, som han truede, burde have fået en erstatning.