Politiet sag mod en 41-årig mand, som allerede er sigtet for seksuel mishandling af én hest på Holbæk Rideklub, voksede fredag.

Her rejste Midt- og Vestsjællands Politi også sigtelse mod ham for at være gerningsmanden til en tilsvarende mishandling for et år siden, som endte med at koste hesten Carli livet.

Den otte år gamle fjordhest blev om morgenen 11. september sidste år fundet blødende med kvæstelser i bagenden, så den lidende hest på stedet måtte aflives.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi er det kriminaltekniske spor, der giver grundlag for den nye sigtelse mod manden.

»Efter anmeldelsen om den uforsvarlige behandling af en hest i 2020 foretog politiet grundige undersøgelser af hestestalden for at sikre eventuelle kriminaltekniske spor samt omfattende efterforskning i et forsøg på at få identificeret en mistænkt i sagen,« oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»Politiet offentliggjorde endvidere dele af en overvågningsvideo i et forsøg på at få offentlighedens hjælp til at identificere den mand, der sås gå væk fra rideskolen. Trods offentliggørelse af overvågningsvideoen og efterforskningen i øvrigt lykkedes det ikke umiddelbart politiet at identificere ham,« tilføjer Midt- og Vestsjællands Politi.

Men 31. august i år havde politiet held til at anholde en 41-årig mand, som påkaldte sig vidners opmærksomhed på gaden i det centrale Holbæk.

Han forekom lettere beruset og var ved anholdelsen i bar overkrop men stadig iført den sixpence og de særlige ankelstøvler, som politiet havde efterlyst i signalementet af gerningsmanden, som natten til 24. august havde udsat den 15 år gamle hoppe Florica for seksuel mishandling under et natligt besøg i stalden hos Holbæk Rideklub.

Da Mette Stentoft kom ud til sin hest morgenen efter overgrebet, var Florica urolig og ville umiddelbart ikke hilse på hende. Vis mere Da Mette Stentoft kom ud til sin hest morgenen efter overgrebet, var Florica urolig og ville umiddelbart ikke hilse på hende.

»Politiet foretog herefter en målrettet efterforskning mod den 41-årige med fokus på de sikrede, kriminaltekniske spor for at få afklaret, hvorvidt han også kunne mistænkes i sagen fra 2020. Den efterforskning giver nu politiet grundlag for ligeledes at sigte ham for denne uforsvarlige behandling af hesten, der dengang måtte aflives,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Trods den nye sigtelse mener politiet ikke, at der er juridisk grundlag for at forsøge at få den 41-årige varetægtsfængslet ved at fremstille ham for en dommer i et grundlovsforhør.

Sagerne vil nu blive forelagt for Det Veterinære Sundhedsråd for at få en sagkyndig vurdering af, hvordan grovheden i behandlingen af hestene i de to sager bør vurderes.

Derefter vil politiets jurister vurdere, hvordan det strafferetlige forløb om overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen skal være.

»Jeg kan slet ikke forestille sig, hvad man har af behov, hvis man er nødt til at være derinde i tre timer,« sagde Carlis ejer Stina Myrholm, efter videoovervågning for et år siden afslørede, at gerningsmanden opholdt sig tre timer på Holbæk Rideklub om natten inden hesten måtte aflives. Vis mere »Jeg kan slet ikke forestille sig, hvad man har af behov, hvis man er nødt til at være derinde i tre timer,« sagde Carlis ejer Stina Myrholm, efter videoovervågning for et år siden afslørede, at gerningsmanden opholdt sig tre timer på Holbæk Rideklub om natten inden hesten måtte aflives.

Den 41-årige er foreløbig sigtet for overtrædelse af dyreværnslovens almindelige bestemmelser om mishandling af dyr.