Mand fra Hillerød er blevet sigtet for at have krænket et stort antal kvinders blufærdighed.

Endnu en sag om deling af kataloger med krænkende fotos af kvinder og piger er under efterforskning af politiet.

En 25-årig mand fra Hillerød er blevet sigtet, oplyser Nordsjællands Politi fredag. Han skal have delt de krænkende billeder med andre via særlige servere. Såvel kvindernes navne og hjembyer er angivet i katalogerne.

Oplysningen fremlægges af Nordsjællands Politi, kun få dage før Retten i Aalborg skal tage stilling til en lignende sag, som har været efterforsket af Nordjyllands Politi.

En del af materialet fra den sjællandske sag indgår i den jyske.

Adskillige kvinder har tilsyneladende henvendt sig til politiet for at høre, hvad der sker.

De er utålmodige, fremgår det indirekte af fredagens pressemeddelelse. Her udtaler politikommissær Jakob Rahbek, at han sagtens kan forstå, at kvinderne vil vide, om billederne af dem fortsat bliver delt.

/ritzau/