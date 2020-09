Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse politianmelder sag om mulig svindel med offentlige midler i styrelsen.

En sag om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) er blevet meldt til politiet.

Det bekræfter styrelsen i en mail til Ekstra Bladet.

- Det er korrekt, at vi har indgivet en politianmeldelse om muligt misbrug af offentlige midler, skriver FES i mailen.

Anmeldelsen kommer i kølvandet på en række afsløringer i Ekstra Bladet om mulig svindel i ejendomsstyrelsen.

Avisen har blandt andet beskrevet, hvordan Udlændingestyrelsen i en årrække udbetalte 218 millioner kroner i blinde.

Det betød, at en kvindelig ansat i FES fik mulighed for at forgylde sin kæreste med millionordrer. Kæresten blev aflønnet af ejendomsstyrelsen ved at sende regninger til et transportfirma - uden formelt at være ansat i firmaet.

Et vagtfirma, som kvinden hyrede, indkasserede over 20 millioner på få år, selv om der ikke findes dokumentation for, hvorfor vagterne overhovedet skulle hyres, lyder det desuden i Ekstra Bladet.

Ejendomsstyrelsen bekræfter i en mail, at det er de i Ekstra Bladet omtalte sager, der er blevet meldt til politiet.

Det er dog ikke muligt at få oplyst, hvad anmeldelsen præcis lyder på, hvor mange personer der er politianmeldt, hvornår anmeldelsen er indgivet, og om der er rejst sigtelser i sagen.

Kvinden var ifølge ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i cirka 30 år.

De sidste år sad hun med ansvaret for indkvartering af asylsøgere, og hun rejste land og rige rundt for at åbne og lukke asylcentre og sørge for, at der var senge og andet inventar, når asylsøgerne kom frem.

Da aftalen om asylindkvartering overgik fra FES til Jammerbugt Kommune i 2015, flyttede kvinden med og beholdt samme ansvar.

Selv om kvinden ikke var ansat direkte i Udlændingestyrelsen, var det styrelsens penge, der blev brugt, og dermed styrelsens ansvar at sikre, at de mange skattekroner blev forvaltet ordentligt, skriver Ekstra Bladet.

