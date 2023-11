Med tyve mand på anklagebænken sætte der ny rekord i antallet af tiltalte rockere i en og samme sag. Her er der tale om Comanches MC-rockere, der er tiltalt i sagen om overfaldet på en bodmedarbejder i Pusher Street.

Det har været lidt at et puslespil at få sagen berammet, men nu er der fundet datoer for, hvornår retssagen skal køre ved Københavns Byret. Ikke mindre end 18 dage er afsat til at behandle sagen, og det er planen, at den skal begynde i marts næste år og slutte 25. juni.

Tidligere var det Hells Angels, der har haft flest rockere på anklagebænken. Det var i 2011, hvor 16 var tiltalt i den 'Store rockersag', der handlede om drabsforsøg begået i forbindelse med HA's konflikt med forskellige bandegrupperinger i årene omkring 2010.

Nu er det så tyve mænd med tilknytning til Comanches MC, der er tiltalt for på forskellig vis at have spillet en rolle i sagen om overfaldet på bodmedarbejderen.

Fængslet frem til dom

Alle har hidtil nægtet sig skyldige. Ved et retsmøde 25. oktober fik alle tyve deres varetægtsfængsling forlænget frem til eventuel dom i sagen.

Det var 28. april ved 19-tiden, at bodmedarbejderen blev overfaldet. Allerede forud for overfaldet var politiet klar over, at noget kunne være i gære, hvorfor man diskret overvågede rockerne.

Gennem flere måneder havde der været spændinger i miljøet omkring Pusher Street, hvor særligt en HA-rocker havde skabt ubalance.

Det er politiets tese, at Comanches-rockerne den pågældende dag havde fået nok. Derfor kørte de i fem biler fra klubhuset i Brøndby med kurs mod Christiania.

Her ankom de omkring klokken 18.55 og gik derefter i samlet flok ind på 'Staden'.

De satte målrettet kursen imod en hashbod kaldet 'Bedst og Billigst', hvor flokken overfaldt medarbejderen.

Selve overfaldet varede godt et halvt minut. Det viser en video fra episoden, som tilfældige optog. Her kan man se en større gruppe maskerede og mørkklædte mænd slå og sparke offeret, der ligger på jorden.

Ifølge anklageskriftet modtog offeret ikke under 20 spark og samme antal knytnæveslag imod hovedet og kroppen, ikke under ti slag med en totenslæger på hovedet og kroppen samt et knivstik i højre skulder.

Drabsdømt blandt tiltalte

Det har tidligere været fremme, at omtalte hashbod, der af politiet kaldes hashbod 20, kontrolleres af navngivne Hells Angels-rockere, og anklageskriftet fortæller, at overfaldet på bodmedarbejderen var 'egnet til at fremkalde en konflikt imellem de to klubber'.

Derfor er der rejst tiltale efter den såkaldte bandeparagraf, der giver mulighed for at fordoble straffen, hvis de tiltalte kendes skyldige.

Før omtalte retssag skal en af de tiltalte møde i en anden retssag, hvor han er blandt andet er tiltalt for have været med til at snyde en ældre kvinde.

En anden af de tyve tiltalte er den tidligere drabsdømte Lasse Christensen, der er prøveløsladt.

Hør mere om brutaliteten i Pusher Street i B.T.s podcast 'På fersk gerning' her: