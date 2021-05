Så er der igen dårligt nyt til ofre for kriminalitet som indbrud, røveri og vold.

Helt nye tal viser rekordlang ventetid hos politi og domstole for kriminalitet mod borgerne.

I årets første tre måneder gik der i gennemsnit 378,5 dage fra anmeldelse til dom, og det er den højeste ventetid nogensinde.

Værst ser ventetiden ud for ofrene i Østjylland, hvor den er hele 469 dage. Men faktisk er ventetiden nu oppe på over et år i hele otte af landets 12 politikredse.

Se de vilde ventetider nær dig Her ses den gennemsnitlige ventetid for borgervendt kriminalitet i hver af landets 12 politikredse i første kvartal af 2021 fra anmeldelse til dom. Det er de første tal, efter den nye politiaftale trådte i kraft 1. januar i år. 1. Østjylland: 469 dage 2. Syd- og Sønderjylland: 436 dage 3. Sydøstjylland: 429,5 dage 4. Fyn: 419 dage 5. København: 409 dage 6. Nordsjælland: 401 dage 7. Københavns Vestegn: 396 dage 8. Midt- og Vestsjælland: 380 dage 9. Midt- og Vestjylland: 289 dage 10. Sydsjælland og Lolland-Falster: 270 dage 11. Nordjylland: 248 dage 12. Bornholm: 106 dage Samlet for hele Danmark: 378,5 dage Kilde: Rigspolitiet.

Det er aldrig set før.

B.T. har i snart to år afdækket den vilde ventetid hos både politi og domstole, der bare stiger og stiger.

Ofre for vidt forskellig kriminalitet i hele landet som Bente Strunge Hermann, Per Ravn Sørensen, Jens Nielsen, Mary Jane Williams, Uffe Kurt Jensen, Sallie Nielsen, Klaus Fischer og Steen Johannsen har alle ærligt fortalt om konsekvenserne af den lange ventetid.

Samtidig har justitsminister Nick Hækkerup (S) gang på gang sagt, at ventetiden skal sættes ned.

48-årige Bente Strunge Hermann arbejdede som frivillig på Allingåbro Motor Festival, hvor hun blev påkørt af fire berusede unge mænd, der havde ombygget en gammel lædersofa til et motoriseret køretøj. Ulykken gav hende flere hjerneblødninger og indre blødninger. Alligevel trak sagen voldsomt ud hos politiet. Vis mere 48-årige Bente Strunge Hermann arbejdede som frivillig på Allingåbro Motor Festival, hvor hun blev påkørt af fire berusede unge mænd, der havde ombygget en gammel lædersofa til et motoriseret køretøj. Ulykken gav hende flere hjerneblødninger og indre blødninger. Alligevel trak sagen voldsomt ud hos politiet.

»Hver enkelt sag indeholder ofre, der venter for længe på at få sagen afgjort, så de kan komme videre i livet, og det er ødelæggende for retfærdighedsfølelsen, hvis der går for lang tid. Derfor er det en af de største opgaver, der ligger på mit bord, at få nedbragt sagsbehandlingstiderne,« sagde ministeren allerede 9. november 2019 til B.T.

Ved regeringens nye politiaftale gældende fra 1. januar i år har netop ventetiden været et afgørende punkt.

»Aftaleparterne er enige om en række initiativer, som skal styrke politiets og anklagemyndighedens straffesagsbehandling og bringe sagsbunkerne og sagsbehandlingstiderne ned,« står der blandt andet i et afsnit på tre sider i aftalen med denne overskrift:

»Mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider«.

Se eksplosionen i ventetiden år for år Her er den voldsomme stigning i ventetiden fra anmeldelse til dom i alle landets politikredse samt domstole de seneste år: 2016: 280 dage

2017: 294 dage

2018: 325 dage

2019: 360,5 dage

2020: 368 dage

Første kvartal af 2021: 378,5 dage Kilde: Rigspolitiet

Men det stik modsatte er altså sket, viser tallene for årets første tre måneder.

»Det her er en skandale, der skriger på, at ministeren kommer i arbejdstøjet og får løst problemerne. Han sidder på hænderne og skal bare til at få rullet politiaftalens initiativer ud, så vi kan se på, om der skal nye initiativer til. Lige nu gør vi grin med ofrene for kriminalitet,« siger Peter Skaarup, der er retsordfører for Dansk Folkeparti.

Også Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, sår tvivl om politiaftalen.

»Selvfølgelig skal vi have tal over en længere periode, men meget kan tyde på, at de tiltag, der fremgår af politiaftalen, slet ikke er nok,« siger han.

26-årige Natsha Mortensen var i tre måneder sygemeldt med stress, efter en vaneforbryder havde misbrugt hendes navn til svindel for mange tusind kroner. Alligevel fik han strafrabat på grund af den lange ventetid hos politi og domstole. Det skete, selvom det var hans sjette dom. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere 26-årige Natsha Mortensen var i tre måneder sygemeldt med stress, efter en vaneforbryder havde misbrugt hendes navn til svindel for mange tusind kroner. Alligevel fik han strafrabat på grund af den lange ventetid hos politi og domstole. Det skete, selvom det var hans sjette dom. Foto: Thomas Nørmark Krog

B.T. har vist de nyeste tal og kritiske udtalelser til Nick Hækkerup.

»Regeringen har været meget åben og realistisk om, at problemerne med sagsbehandlingstiderne stikker dybt, og at det kræver et langt, sejt træk for at komme til bunds i sagsbunkerne. Men jeg kan garantere, at mit fokus nu og resten af min tid som justitsminister vil være på at få bugt med de alt for lange sagsbehandlingstider, der i en årrække har efterladt alt for mange ofre i en urimelig venteposition,« siger han.

Nick Hækkerup slår fast, at ventetiden netop var et af politiaftalens hovedområder med seks konkrete initiativer og cirka 310 ekstra medarbejdere til straffesagsbehandlingen.

Han mener dog, at det er for tidligt allerede efter tre måneder at kunne se en effekt.

For Silas Lund endte en bytur i København med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi, til selve dommen for vold blev afsagt, 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden. Foto: Privat Vis mere For Silas Lund endte en bytur i København med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi, til selve dommen for vold blev afsagt, 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden. Foto: Privat

»Vi er allerede i gang, og det ved både Venstre og Dansk Folkeparti. Og jeg forventer også, at de målsætninger, som vi har aftalt med et bredt flertal i Folketinget, vil blive nået,« siger han.

Omvendt har kriminelle fået en mildere dom på grund af den lange ventetid.

B.T. har også beskrevet, hvordan ofre for meget forskellige former for kriminalitet som Silas Lund, Jeanica Holm Christensen, Jørn Lavdal og Natasha Mortensen har oplevet, at gerningsmanden har fået strafrabat på grund af den lange ventetid hos politi og domstole.

Ja, i en sag fik vaneforbryder strafrabat, selvom han 66 gange brød loven.

Nick Hækkerup har allerede meldt ud, at han er imod denne strafrabat.

Men der er endnu intet sket.

»Jeg synes, som jeg også tidligere har sagt, at det er et stort problem med strafrabat, som gives på grund af lange sagsbehandlingstider. Derfor skal der gøres noget ved det, hvilket et bredt flertal i Folketinget også allerede har aftalt i flerårsaftalen for politi- og anklagemyndighed,« siger Nick Hækkerup og tilføjer:

»Derfor vil regeringen, som jeg tidligere har oplyst Peter Skaarup om, senere på året fremsætte et lovforslag vedrørende udfordringerne med strafrabat.«