Den danske indsats mod hvidvask og finansiering af mulige terrorister har ikke været god nok.

I et nyt notat fra Rigsrevisionen med titlen 'Statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme', som B.T. er i besiddelse af, er der hård kritik af indsatsen hos tre ministerier.

'Erhvervsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriets samlede indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme har ikke været effektiv, og særligt Justitsministeriets indsats har været utilstrækkelig. Det finder Rigsrevisionen meget utilfredsstillende,' står der i tillæg til notatet.

Alle tre ministerier har sendt deres svar på kritikken til Rigsrevisionen. Justitsminister Nick Hækkerup (S) slår fast, at han 'finder det beklageligt', hvad der er kommet frem.

Her er på forsiden på det 11 sider lange notat fra Rigsrevisionen, B.T. er i besiddelse af.

'Justitsministeren oplyser i sin redegørelse, at beretningen bekræfter billedet af, at den samlede indsats mod hvidvask og terrorfinansiering ikke har været god nok,' står der i notatet.

Nick Hækkerup oplyser videre, at kritikken tages 'særdeles alvorligt'.

'Ministeren understreger, at hvidvask og terrorfinansiering er samfundsundergravende og ødelæggende for tilliden til det finansielle system, og slår fast, at han tager Statsrevisorernes kritik særdeles alvorligt,' står der i notatet,

Også skatteminister Morten Bødskov (S) ser med stor alvor på sagen.

Skatteminister Morten Bødskov (S) ser med stor alvor på informationen i nyt notat.

'Skatteministeren tager til efterretning, at Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at ministerierne overordnet set ikke effektivt har levet op til hvidvasklovens formål,' skriver Rigsrevisionen.

Og endelig kalder erhvervsminister Simon Kollerup (S) kritikken for 'berettiget'.

'Erhvervsministeren oplyser, at Statsrevisorernes kritik er en berettiget kritik af forholdene, som de var i den periode, Rigsrevisionens undersøgelse vedrører, og tager beretningen og Statsrevisorernes kritik til efterretning,' står der i notatet.

Et spørgsmål mangler nu et svar.

Så dårlig har kontrollen været Her er, hvad Rigsrevisionen har oplyst om kontrollen med hvidvask og terrorfinansiering i Justitsministeriet, Erhvervsministeriet og Skatteministeriet: De tre ministerier har ikke i tilstrækkelig grad understøttet de forpligtede virksomheder i at opdage og underrette om hvidvask og finansiering af terrorisme. • Hvidvasksekretariatet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, red.) har i utilstrækkelig grad udnyttet underretningerne fra de forpligtede virksomheder til at udarbejde videregivelser. • De relevante myndigheder har ikke i tilstrækkelig grad givet feedback om, hvordan videregivelserne er blevet nyttiggjort med henblik på at sikre en målrettet indsats. Statsrevisorerne i Folketinget oplyser det om notatet: 'Statsrevisorerne må desværre konstatere, at statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme ikke har været effektiv. Med tanke på, hvor stor en trussel hvidvask og finansiering af terrorisme udgør, er det en alvorlig kritik. Det er utilfredsstillende, at myndighederne ikke har nyttiggjort underretningerne om mistænkelige økonomiske transaktioner fra banker, advokater, revisorer osv. – ikke mindst i betragtning af, hvor mange ressourcer der bruges. Hverken Erhvervsministeriet, Skatteministeriet eller Justitsministeriet har haft en tilstrækkeligt risikobaseret og målrettet indsats, og samarbejdet mellem myndighederne har heller ikke fungeret, som det burde. Det er kritisabelt.' Kilde: Rigsrevisionens notat 'Statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme'.

Hvad er det for en kritik af myndighedernes kontrol med svindel og finansiering af terrorisme, hele tre ministre reagerer så kraftigt på?

Rigsrevisionen peger på, at alle tre ministerier ikke i tilstrækkelig grad har understøttet de forpligtede virksomheder i at opdage og underrette om hvidvask og finansiering af terrorisme.

I 'utilstrækkelig grad' er de underretninger, der så er kommet fra virksomhederne, blevet benyttet eller videregivet til relevante myndigheder.

'Hverken Erhvervsministeriet, Skatteministeriet eller Justitsministeriet har haft en tilstrækkeligt risikobaseret og målrettet indsats, og samarbejdet mellem myndighederne har heller ikke fungeret, som det burde. Det er kritisabelt,' skriver Statsrevisorerne om notatet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) fast, at han 'finder det beklageligt', hvad der er kommet frem.

Kontrollen med både hvidvask og terrorfinansiering kommer da også til at få større fokus frem over.

Det oplyser Nick Hækkerup i notatet med denne ordlyd:

'Ministeren tilkendegiver, at der er behov for en reform af indsatsen mod økonomisk kriminalitet, som ministeren oplyser vil være et centralt tema under de kommende forhandlinger om politiets og anklagemyndighedens økonomi.'

Hvornår den nye politiaftale er helt forhandlet på plads, er dog ikke afgjort endnu.