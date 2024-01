Nye vandrør og kloakker skal graves ned, samtidig skal der anlægges fantasifulde og særlige porte i Pusher Street. Senere på året skal der være en festival.

Det er blot nogle af de planer, der søndag kom frem på et fællesmøde på Christiania - planer som der er enighed omkring, fortæler talsperson for fællesmødet på Christiania, Mette Prag, til DR.

Hun fortæller videre, at tiltagene skal erstatte hashhandlen på fristaden, når den er væk.

Men det er ikke helt korrekt, fortæller Hulda Mader, der er mange årig talsperson for fristaden.

»Det var måske ikke lige den udlægning, som jeg ville komme med. Men vi er blevet enige om, at Pusher Street skal lukkes,« siger Hulda Mader, der er talsperson for Christianias pressegruppe, til B.T.

Hun medgiver, at området trænger til ny kloakering. Men hun kan ikke genkende planen, hvis overhovedet bliver til noget.

»Vi har haft en idekonkurrence, hvor nogle af de ting er blevet vist. Der var nogen, der kunne lide dem, der var andre, der ikke kunne.«

»Vi blev enige om, at vi skulle se tiden an og se, om vi gerne ville gøre noget, hvis der er plads til det.«

»For der er ikke nogen, der vil stå og slås med personer dernede fra (kriminelle fra Pusher Street, red.)for at få det gennemført,« siger Hulda Mader.

Hvordan ser tidsplanen ud for jeres projekter?

»Det kommer an på, om man kan komme til at gøre det (få ryddet Pusher Street for kriminelleaktiviteter, red.) For hvis vi ikke kan, så kommer vi jo ikke til at gøre det, da vi ikke går rundt dernede blandt de der ubehagelige typer,« lyder det.

Hvad med de fantasifulde porte til området?

»Det tror jeg ikke - det er vi ikke enige om. Det var nogle af de der ting, der var meget fantasifulde.«

»Tingene skal gennemarbejdes lidt mere. Og der er lidt mere tid at gøre det på, for vi har ikke nogen penge til at gøre det med,« fortæller Hulda Mader.

Hun peger på, at flere på christianitter ser den nye strafzone, der giver skærpet straf til køberne, for en strategi, der langsomt vil tømme området for kunder.

»Jeg kan forestille mig, at der er nogle kunder, som ikke synes, det er rart at skulle betale den dobbelte bøde og i sidste ende komme i fængsel for det,« siger hun.

I efteråret meldte fællesrådet for Christiania ud, at man ønsker Pusher Street lukket.