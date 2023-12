På kort tid er tre personer blevet sigtet for billigelse af terrorhandlinger efter over 100 demonstrationer.

Et medlem af den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir er blevet sigtet for billigelse af terrorhandlinger.

Det skriver B.T.

Ifølge mediet står der i et brev fra Københavns Politi, at medlemmet skal afhøres i forbindelse med to taler, som han har holdt ved Hizb ut-Tahrir-demonstrationer på Nørrebro i København i oktober om konflikten i Israel og Gaza.

I forvejen er to andre personer sigtet for billigelse af terror, efter at der har været afholdt over 100 demonstrationer i Danmark, efter at den blodige konflikt mellem den militante bevægelse Hamas og Israel brød ud 7. oktober.

I den nyeste sag skal manden afhøres på grund af flere anmeldelser mod ham i forbindelse med to offentlige taler 10. oktober på Den Røde Plads og 14. oktober på Sankt Hans Torv.

I sin tale 10. oktober talte han blandt andet om palæstinensernes mange års lidelse og uretfærdighed, skriver B.T.

Medlemmet bekræfter over for mediet at have modtaget sigtelsen.

I et skriftligt svar siger han til B.T., at "politiske intimideringsforsøg og retsforfølgelse" aldrig vil ændre hans standpunkt.

