Kom og aflevér jeres peberspray. Konsekventfrit.

Sådan har en ordning hos landets politikredse fungeret, efter peberspray fra 1. februar blev gjort ulovlig.

Og det er der mange, som har taget vel imod i Nordjylland. Det skriver TV2 Nord.

På blot to uger har 41 borgere indleveret en peberspray i den såkaldte 'frit lejde-ordning'.

»Det har været ret konstant. Den første uge (af frit lejde-periode, red.) har vi fået 22, og i anden uge er der kommet 19, og det er i hele Nordjyllands Politikreds,« siger Jens Møller Søgård, politikommissær ved Nordjyllands Politi med ansvar for indleveringen af pebersprays.

I to år – fra 2019 til februar 2021 – har danskerne ellers haft muligheden købe en peberspray og have den i hjemmet til selvforsvar helt lovligt.

Men i oktober 2020 meddelte justitsminister Nick Hækkerup (S), at han vil rulle ordningen, der trådte i kraft 1. januar 2019, tilbage.

»Jeg mener grundlæggende ikke, at det skaber tryghed i samfundet, at den enkelte borger har mulighed for at bevæbne sig, og jeg finder den store stigning i sager om ulovlig besiddelse og ulovlig indførelse af peberspray uholdbar,« sagde han.

Justitsministeren begrundede sin udtalelse med en rapport om erfaringerne med peberspray. Heri der står det, at der ikke er sager registreret i forbindelse med selvforsvar i hjemmet. Til gengæld er mængden af sager om ulovlig besiddelse og ulovligt importeret peberspray steget.

Tilbage i Nordjylland forventer man ikke nødvendigvis, at samtlige pebersprays bliver indleveret. Men man håber på så meget som muligt.

Ellers venter der bøder. Hvis man bliver taget med en peberspray, modtager man en bøde på mellem 1000 og 3000 kroner.

Frit lejde-ordningen gælder i hele landet og udløber ved udgangen af marts.