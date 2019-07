»Det må ikke ske, men en gang imellem slår hjernen altså fra, og det gjorde min åbenbart lige der.«

Socialdemokraten Jan Johansen er netop blevet udpeget som sit partis ordfører for færdselssikkerhed. Og han ved både på godt og ondt, hvad han taler om.

I 2010 blev han fanget i en af politiets fartmålinger, mens han kørte med 115 km/t. på Fyn.

Det skete i en byzone, hvor den højest tilladte hastighed kun var 50 km/t.

»Jeg var på det tidspunkt næstformand i 3F Østfyn og skulle til begravelse for en af mine medarbejdere. Jeg var kommet til at tage fej af kirkerne i udkanten af Nyborg, og da jeg pludselig holdt foran den forkerte kirke, gik der fuldstændig panik i mig, fordi jeg var sent på den,« fortæller han.

»Jeg var helt paralyseret, og da jeg tror, at jeg er kommet uden for byzonen, giver jeg fuld gas i min store Mazda MPV med ret mange hestekræfter. Men de står faktisk med fartmålingen lige foran byskiltet, så da jeg bliver blitzet, ved jeg med det samme godt, at det er noget rigtig skidt,« siger det socialdemokratiske folketingsmedlem.

Den solide fartoverskridelse betød, at han mistede kørekortet i et halvt år og fik en bøde på 5.000 kr.

Alligevel mener han ikke, at hans trafikforseelse i dag er et problem for hans troværdighed som ordfører for færdselssikkerhed.

»Jeg er blevet bedømt to gange siden af vælgerne, der har valgt mig til Folketinget, og også valgbarhedsnævnet sagde kort efter god for, at jeg kunne sidde som kommunalpolitiker.«

»Jeg går ikke rundt med et skilt på ryggen om, at jeg har kørt for stærkt for ni år siden, men folk ved det godt. Og jeg sad altså også som næstformand i Færdselssikkerhedskommissionen i perioden 2011-15.«

»Jeg har ikke forandret mig som politiker på grund af den gamle sag, og de fleste mennesker har vel prøvet at køre for stærkt på et eller andet tidspunkt.«

»Jeg er frygtelig ked af det, som skete, men jeg kan jo ikke lave om på det. Og jeg har ikke siden fået bøder – og heller ikke kørt galt eller kørt ind i nogen,« tilføjer Jan Johansen.