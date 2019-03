Der har ikke været mange succeshistorier for familien McCann, siden den blot treårige Madeleine forsvandt for godt 12 år siden. Disse dage er ikke en undtagelse.

Forældrene Kate og Gerry McCann har nemlig oplevet en flod af hademails, efter Netflix-dokumentaren om hele den mystiske sag udkom for kun halvanden uge siden.

De mange hadefulde kommentarer er primært kommet inde på deres egen officielle kampagneside, hvor man prøver at begrænse alle de negative kommentarer, skriver The Mirror.

»Vi vil minde jer om, at alle opslag er gemt, indtil de bliver accepteret. Hvis du skriver en grim kommentar, så vil vi slette den, og du vil blive udelukket,« skriver siden administrator.

Det er sådan, at man formodede, at Madeleine McCann så ud, da der var gået ti år, siden hun forsvandt. Foto: TERI BLYTHE / LONDON METROPOLITA Vis mere Det er sådan, at man formodede, at Madeleine McCann så ud, da der var gået ti år, siden hun forsvandt. Foto: TERI BLYTHE / LONDON METROPOLITA

»Det her er et sted for håb. Vi tolererer ikke negativ snak omkring Madeleine, hendes familie eller andre på den her side. Tak for at holde siden positiv.«

Madeleine forsvandt fra forældrenes ferielejlighed i maj tilbage i 2007, mens Kate og Gerry var ude at spise. Hun lå sammen med sine søskende.

Dokumentaren omhandler den situation, og hvad der kan være sket med hende.

Forældrene har afvist at være en del af dokumentaren, og allerede. før den udkom på Netflix, udtrykte de bekymring for, om den ville fortælle den sande historie.

Bekymringerne var specielt rettet mod den pensionerede portugisiske efterforsker Goncalo Amaral, der medvirker i dokumentaren.

Han mener ikke, at sagen omhandler kidnapning. I stedet mener han, at det er en drabssag, hvor forældrene er de hovedmistænkte.

»Hr. Amaral er en af dem, som har fremført falske og skadende anklager mod Madeleines forældre, som har resulteret i en længere injuriekamp,« sagde en kilde tæt på familien til Daily Mail.

Dokumentaren har efter udgivelsen modtaget kritik for ikke at have bragt særlig meget nyt, selvom den har benyttet sig af mere end 40 forskellige eksperter og et trecifret millionbeløb.

Efterforskningen er stadig i gang i Storbritannien, men det varer som udgangspunkt ikke meget længere. Indtil videre har den kostet de britiske skatteborgere godt 100 millioner kroner, men den udløber ved afslutningen af marts.

Dermed kæmper McCann-familien for at få forlænget efterforskningen med et år, men det er endnu usikkert, om det vil ske.

Hvis Madeleine stadig er i live i dag, så er hun 15 år gammel.

Dokumentaren hedder 'The Disappearance of Madeleine McCann’.