Politiet er talstærkt tilstede på Lidemarksvej ved Bjæverskov i Køge, hvor der muligvis har været brand i en firehjulstrækker.

Det skriver Ekstrabladet.

Kriminalteknikere er i gang med at undersøge firehjulstrækkeren, der var overhældt med benzin.

Ifølge mediet er der angiveligt fundet en signalpistol i bilen og en person med skudsikkervest er set kravle ud af bilen.

Anden mystiske aktion

Tidligere på aftenen var Midt- og Vestsjællands Politi talstærkt til stede med flere vogne på Parkvej i Køge.

Her var hundeførere i gang med at undersøge et område for spor efter en mulig kriminel handling.

Indtil videre er politiet sparsomme med at frigive oplysninger, men vagtchef Henrik Olesen bekræfter, at politiet lige nu er i gang med en aktion i Køge på Sydsjælland.



»Vi har hunde og flere vogne ude for at undersøge efter mulige spor,« siger Henrik Olesen til BT.

Han oplyser, at politiet bliver færdige i aften med undersøgelsen på Parkvej.

Politiet vil ikke oplyse, om de to aktioner hænger sammen.

Tidligere lukkede politiet Sydmotorvejen for at undersøge noget, de ikke vil oplyse om nærmere om.