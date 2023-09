Politiet jagter stadig den kvinde, som er mistænkt for at stå bag et alvorligt knivoverfald på en 46-årig kvinde i Roskilde.

Og i den forbindelse har politiet, på baggrund af en vidneafhøring, nu udsendt et nyt signalement af den efterlyste kvinde.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»Afhøringen har gjort, at vi ikke er helt sikre på, hvordan gerningskvinden ser ud. Derfor har vi valgt at udvide vores signalement.«

»Det er fortsat vigtigt, at alle, der har mistanke til en konkret person, ringer til os og fortæller, hvad de ved«, siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.

Signalementet lyder nu:

Kvinde

15-25 år, men kan være ældre

Lys i huden

Enten langt mørkt hår eller kort pagehår

En sort T-shirt eller sweatshirt med rødt tryk samt sorte bukser

Den 46-årige kvinde blev mandag udsat for et knivoverfald i Hyrdehøj nær Roskilde. Hun er siden meldt uden for livsfare.

Politiet har meddelt, at sagen efterforskes massivt. Og man har også efterlyst videoovervågning fra området.

Tidligere onsdag oplyste politiet endvidere, at man efterlyste en ældre mand.

Han kunne have nogle observationer, der gjorde, at han kunne være et vigtigt vidne i sagen.

Det er den mand, som nu er blevet afhørt – og som gør, at politiet ændrer sit signalement af den kvinde, som formodes at stå bag knivoverfaldet.

Politiet vil fortsat gerne høre fra dig, hvis du ved noget i sagen.

Det foregår på telefon 114.