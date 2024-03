Den danske forhandler af ladcykler fra Babboe tilbagekalder mandag fire modeller i Danmark, efter at hollandske myndigheder har betvivlet sikkerheden.

Det oplyser stifter af Scandipartner Jon Christiansen i en pressemeddelelse.

Scandipartner, der netop er forhandler af Babboe-cykler i Danmark, har i løbet af de seneste ti år solgt i underkanten af 550 cykler på det danske marked fordelt på de fire modeller, lyder det.

Det drejer sig om "Babboe E-City", "Babboe City", "Babboe E-Mini" og "Babboe Mini".

Den hollandske leverandør af cyklerne har også tilbagekaldt de fire modeller i Holland.

Babboe i Holland er i løbende dialog med Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og arbejder på at finde en løsning til de forbrugere, der ejer en af modellerne.

Virksomheden har oprettet en hjemmeside, hvor alle berørte kunder i Danmark kan registrere sig.

Hjemmesiden - www.tjek-din-ladcykel.dk - vil forhåbentlig være klar i løbet af mandag, lyder det.

- Vi bibeholder også salgsstoppet på de øvrige Babboe-modeller, så længe myndighederne i Holland ikke har genåbnet for de øvrige modeller, siger Jon Christiansen i meddelelsen.

- Og da vi på ingen måde ønsker at gå på kompromis med sikkerheden, opfordrer vi fortsat – på linje med de hollandske myndigheder – alle Babboe-ejere til at vente med at bruge deres ladcykel.

I midten af februar kom det frem, at den hollandske fødevare- og forbrugersikkerhedsmyndighed (NVWA) havde henvendt sig til virksomhedens hollandske leverandør vedrørende manglende dokumentation i forhold til sikkerhedsgodkendelser.

Kort efter blev salget af alle ladcykler fra Babboe stoppet midlertidigt.

Den hollandske myndighed havde foretaget en risikovurdering, som viste, at ødelagte rammer kan føre til "meget alvorlige skader".

Det blev givet som et eksempel, at børn kan risikere at falde ud af kurven, hvis stellet knækker. Det er især farligt, hvis det sker i tung trafik, lød det.

/ritzau/